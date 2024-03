Tra i migliori croissant di Francia, ci sono quelli di due rovagnatesi a Parigi

I croissant dei fratelli Lucio e Thomas Colombo indicati da Le Monde tra i 15 migliori di Francia

I due rovagnatesi hanno aperto nel 2021 Brigat’, una pasticceria panetteria a Parigi

LA VALLETTA – Tra i quindici migliori croissant di Francia, ci sono quelli confezionati da due fratelli rovagnatesi doc. La pasticceria panetteria Brigat’, aperta nel novembre 2021 dai fratelli Lucio e Thomas Colombo, compare infatti nella classifica redatta dal prestigioso quotidiano francese Le Monde in merito ai posti dove poter trovare brioches artigianali gustose e saporite.

L’articolo, intitolato emblematicamente “Il n’en restera pas une miette” (non ne resterà una briciola), parte dal presupposto che, in Francia, tra il 70 e l’80% dei cornetti disponibili nelle pasticcerie e panetterie francesi, sono di origini industriale, mettendo in luce i posti dove è possibile trovare ancora qualità e artigianalità.

Tra i quindici migliori pasticceri di Francia, ci sono anche due fratelli brianzoli: Lucio (1986) e Thomas (1995) che nel 2021 hanno aperto a Parigi, al numero 6 della rue du Pas de la Mule, accanto alla stupenda Place des Vosges, nel Marais, Brigat’ 6, locale che mutua il nome dal soprannome di famiglia, portando avanti un progetto che riassume le esperienze compiute dai fratelli Colombo in giro per il mondo.

Lucio infatti, come sottolineato nell’articolo del noto quotidiano parigino, ha lavorato a Londra, in Turchia e in Spagna e si è associato al fratello panettiere Thomas, formato in Italia e che ha lavorato con lo chef Cyril Lignac, per aprire l’insegna Brigat nel 2021. “Questa panettiera – pasticceria propone una variegata offerta di pane a lievitazione naturale e dolci molto ben fatti, torte semplici ed equilibrate, realizzate con ingredienti eccellenti di stagione. Il panettone, omaggio alla loro cultura transalpina, è diventato un successo della casa”. Non solo. Entrando nei dettagli dei croissant, viene evidenziato il colore biondo, la pasta leggera e croccante con il sapore del burro ben bilanciato tra sale e zucchero.

A rendere noto il prestigioso riconoscimento, congratulandosi con loro, il sindaco de La Valletta Brianza Marco Panzeri sottolineando l’impegno e il buon lavoro fatto in questi anni dai figli di Mario Colombo, attuale presidente dell’associazione Orizzonti e assessore a Rovagnate (prima della fusione con Perego e della nascita de La Valletta) proprio con Panzeri.