Trame di Comunità, eventi sold out al nuovo Oratorio San Luigi: in arrivo Orainfesta

I primi appuntamenti di “Trame di Comunità” hanno registrato il tutto esaurito: mostre, cene solidali e partecipazione diffusa

Dal 3 al 7 giugno spazio a Orainfesta, mentre il 17 giugno è prevista l’inaugurazione ufficiale

LECCO – Si è conclusa con un bilancio definito positivo dagli organizzatori la prima fase di “Trame di Comunità”, il progetto nato attorno al nuovo Oratorio San Luigi. A renderlo noto è la Parrocchia, che sottolinea il successo delle iniziative promosse nelle scorse settimane, dall’inaugurazione delle mostre fotografiche – visitabili fino al 3 giugno – alle due cene solidali che hanno registrato il tutto esaurito.

Secondo la comunità parrocchiale, questi primi appuntamenti hanno rappresentato un’importante occasione di condivisione e un primo test per la nuova struttura, evidenziando la partecipazione e il coinvolgimento del territorio nel percorso di rinnovamento dell’Oratorio.

L’attenzione è ora rivolta ai prossimi eventi in programma. Dal 3 al 7 giugno tornerà infatti “Orainfesta”, manifestazione che proporrà cinque giorni di iniziative, musica e momenti di aggregazione rivolti a tutte le età. Il 17 giugno è invece prevista l’inaugurazione ufficiale del nuovo Oratorio alla presenza dell’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

La Parrocchia evidenzia come il risultato raggiunto sia stato possibile grazie alla collaborazione tra volontari, professionisti, associazioni e realtà del territorio, definendo questa rete una concreta “trama di comunità”.

Tra gli esempi citati figura la cena stellata organizzata con la collaborazione dello chef Enrico Derflingher, iniziativa che ha potuto contare sul contributo di numerosi partner locali che hanno messo a disposizione competenze, prodotti e servizi.

La Parrocchia ha inoltre espresso un ringraziamento alle realtà che hanno sostenuto il progetto, tra cui Arte e Sapori, Consorzio Terre Lariane, Il Fiorista di Raffaella, Pharma Life, Sanelli, Icam, Olivedo Lido di Varenna, Campagnari Service, Marco d’Oggiono Prosciutti, Invernizzi e Rota Formaggi, CFPA Casargo, Terrazze di Montevecchia, Agriturismo La Costa e Cascina Bellesina.

L’invito rivolto dagli organizzatori è quello di continuare a partecipare agli appuntamenti in programma, contribuendo alla crescita di uno spazio che punta a diventare un punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni.