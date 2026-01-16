Treni. Aggiudicati i lavori per l’elettrificazione della linea Molteno-Albate

Valore dell’appalto di oltre 58 milioni di euro

Progettazione e realizzazione del primo lotto Albate Camerlata-Molteno

MOLTENO – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto 1 Albate Camerlata-Molteno, relativi all’elettrificazione della linea Albate-Molteno, prima fase funzionale del più ampio progetto di elettrificazione della linea Albate-Molteno-Lecco.

L’intervento prevede la posa della linea di contatto e delle relative infrastrutture per circa 22 km tra Albate Camerlata e Molteno, la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica (SSE) a Molteno, l’adeguamento della SSE di Albate e la costruzione di una cabina TE (Trazione Elettrica) RFI/Ferrovie Nord Milano a Merone. Sono inoltre previsti interventi di adeguamento delle opere civili e l’implementazione del telecomando della trazione elettrica, con i connessi lavori di aggiornamento del Posto Centrale di Milano.

Oltre agli interventi principali, il progetto prevede l’adeguamento della tratta Merone-Molteno con lavori sulle strutture lungo il percorso e sulle gallerie, per permettere la circolazione dei treni di nuova generazione, in coerenza con il modello di esercizio condiviso con Regione Lombardia.

L’opera migliorerà in modo significativo le prestazioni della linea, rendendo più regolare e affidabile la circolazione dei treni e introducendo l’uso dei locomotori elettrici a 3 kVcc, con vantaggi anche per l’ambiente grazie alla progressiva eliminazione dei mezzi diesel. Inoltre, il progetto permetterà il prolungamento della relazione R18 fino a Chiasso e sarà un passaggio fondamentale per l’estensione della relazione S10 dalla Svizzera fino a Erba, attraverso la rete elettrificata Ferrovie Nord Milano (Milano–Asso) collegata alla linea RFI presso la stazione di Merone.

Il valore dell’appalto del primo lotto è di oltre 58 milioni di euro. Il costo complessivo della prima fase funzionale “Elettrificazione Albate-Molteno” ammonta a circa 98 milioni di euro.