Treni, ennesima Odissea per i pendolari tra ritardi e App non aggiornata

Altra mattinata da dimenticare per i pendolari della Lecco – Carnate – Milano

Disservizi lungo la linea e anche con l’applicazione d Trenord non sempre sul “pezzo”

MERATE – Ritardi, treni cancellati e un’App, quella di Trenord non aggiornata a tal punto da mandare messaggi contraddittori. Ennesima giornata da dimenticare per i viaggiatori della S 8 Lecco – Carnate – Milano come testimonia il resoconto di Eleonora Lavelli che vi proponiamo integralmente qui sotto.

É mercoledì 4 febbraio 2026:

un pendolare brianzolo si sveglia e ancora non sa cosa lo attenderà in stazione.

Una colazione veloce, prende la macchina e, con un pò di pazienza e di traffico, raggiunge le stazioni di Calolziocorte, Cernusco-Merate o Carnate.

Trova faticosamente parcheggio e attende sulla banchina un treno per Milano.

Sono quasi le 8 e nessun treno all’orizzonte. Attende e cerca informazioni che non trova. Poi sul tabellone compare la sentenza: treno in ritardo di 30 minuti e il successivo é cancellato.

Che ne sarà del treno dopo ancora?

Su questo interrogativo il pendolare si divide: chi abbandonata la speranza di raggiungere Milano in treno va in auto, chi non ha alternativa e rimane in stazione e attende altri 45 minuti per il primo treno utile, chi inizia la “gincana” di cambi nelle stazioni più improbabili.

Questo è esattamente quello che è successo stamattina a Lorenzo, 31 anni di Casatenovo; Rita, 40 anni di Vercurago; Samuele, 27 anni di Imbersago.

Ma tutto questo l’applicazione di Trenord non lo sa e, sorniona, indica che il treno S8 che parte a Cernusco alle 8.30 è “in ritardo per attesa della corsa precedente” (corsa precedente che non è mai nemmeno partita, essendo stata cancellata)

Eleonora Lavelli