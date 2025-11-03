Treni. Guasto tra Colico e Tirano, circolazione sospesa e mattinata di disagi

Lunedì nero per i pendolari lecchesi e valtellinesi in viaggio sulla linea
Previsto un servizio bus sostitutivo che effettua spola nella tratta Tirano-Colico
COLICO – Pensanti disagi nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, per i pendolari lecchesi e valtellinesi a causa di un guasto che ha comportato il blocco della linea ferroviaria. La circolazione della direttrice è sospesa tra le stazioni di Tirano e Colico per un guasto.
E’ in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Previsto un servizio bus sostitutivo che effettua spola nella tratta Tirano-Colico. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso di alcuni treni.
Treni con variazioni:
- 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 – TIRANO 09:06) termina a COLICO
- 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 – TIRANO 09:52) termina a COLICO
- 2815 (TIRANO 06:12 – MILANO CENTRALE 08:40) parte da COLICO
- 2817 (TIRANO 07:00 – MILANO CENTRALE 09:40) circola tra COLICO e LECCO
- 2819 (SONDRIO 08:41 – MILANO CENTRALE 10:40) circola tra COLICO e LECCO effettua tutte le fermate intermedie tra Colico e Lecco
- 2821 (TIRANO 09:08 – MILANO CENTRALE 11:40) parte da COLICO
- 2823 (TIRANO 10:08 – MILANO CENTRALE 12:40) parte da COLICO
- 2825 (TIRANO 11:08 – MILANO CENTRALE 13:40) parte da SONDRIO
- 10310 (LECCO 06:05 – SONDRIO 08:00) termina a COLICO
- 10316 (LECCO 09:15 – SONDRIO 11:10) termina a COLICO