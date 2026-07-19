Treni, linea Lecco-Bergamo, lavori RFI: dal 20 luglio al 21 agosto bus sostitutivi e modifiche agli orari

Interventi di manutenzione programmata tra Calolziocorte e Ponte San Pietro

Previste soppressioni, servizi sostitutivi e variazioni alla circolazione dei regionali Trenord

CALOLZIOCORTE – I lavori di manutenzione programmata sulla rete ferroviaria, eseguiti dal gestore dell’infrastruttura RFI, comporteranno importanti modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Lecco–Ponte San Pietro (Bergamo). Gli interventi si svolgeranno dal 20 luglio al 21 agosto 2026 e interesseranno il tratto compreso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, con variazioni al servizio ferroviario e l’attivazione di autobus sostitutivi.

Dal 20 luglio al 2 agosto

Nella prima fase dei lavori, tutti i treni regionali della relazione Lecco–Ponte San Pietro (Bergamo) saranno soppressi. Al loro posto sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Bergamo e Calolziocorte.

Per raggiungere Lecco da Calolziocorte, e viceversa, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S8. Contestualmente subiranno modifiche anche i bus già previsti nell’orario ufficiale tra Ponte San Pietro e Bergamo, con variazioni di numerazione, orari e percorso.

Dal 3 al 21 agosto

Nella seconda fase del cantiere la circolazione tornerà solo parzialmente alla normalità. Alcuni treni regionali della relazione Lecco–Ponte San Pietro (Bergamo) continueranno infatti a essere soppressi e sostituiti con autobus tra Bergamo e Calolziocorte, mantenendo la possibilità di proseguire in treno sulla linea S8 tra Calolziocorte e Lecco.

Per altri convogli sono invece previste modifiche di orario, con partenze e arrivi a Ponte San Pietro anticipati o posticipati fino a sei minuti.

Anche in questo periodo saranno interessati da variazioni gli autobus previsti nell’orario ufficiale tra Ponte San Pietro e Bergamo, con modifiche agli orari, alla numerazione delle corse e ai percorsi.

Il 21 agosto bus sull’intera tratta

È prevista un’ulteriore eccezione venerdì 21 agosto. A causa della contemporanea presenza di altri lavori sulla linea, il servizio sostitutivo con autobus sarà esteso all’intera tratta Lecco–Bergamo, sostituendo i treni interessati lungo tutto il percorso.

Trenord invita i passeggeri a verificare gli orari aggiornati prima della partenza e a considerare possibili tempi di viaggio più lunghi durante il periodo dei lavori.

Viabilità modificata a Cisano Bergamasco

I lavori comporteranno anche delle modifiche alla viabilità a Cisano Bergamasco con particolar riguardo ai passaggi a livello. L’amministrazione comunale ha infatti informato che nei giorni 23, 24, 28, 29, 30 luglio il passaggio a Livello in Via Mazzini sarà chiuso dalle ore 22 alle ore 5 della mattina successiva per lavori di rinnovamento e risanamento dei binari. Il traffico leggero sarà deviato nelle strade interne da e per Villasola. Alle rotonde di Via Mazzini e Bondì, saranno posizionati movieri per interdire il passaggio ai mezzi pesanti

Non solo. Dalle 8 del 23 luglio fino alle 20 del 4 agosto sarà chiuso il passaggio a livello tra via Conciliazione e via don Arrigoni con istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale.Il provvedimento si è reso necessario per garantire l’apertura del passaggio a livello di via Mazzini e per consentire lavori incompatibili con l’esecuzione notturna

AVVISO TRENORD