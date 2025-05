Treni. Ritardi sulla Lecco-Milano: “Altra giornata di forti disagi per i pendolari”

La circolazione della direttrice è rallentata per il prolungamento dei lavori di manutenzione

Si registrano ritardi fino a 30 minuti per guasto agli impianti nella stazione di Cernusco Merate

LECCO – Giornata difficile per i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria tra Milano e Lecco. La circolazione della direttrice è rallentata per il prolungamento dei lavori di manutenzione infrastrutturale di Rfi, ora conclusi, tra le stazioni di Calolziocorte Olginate e Carnate Usmate.

Si registrano ritardi fino a 30 minuti per guasto agli impianti nella stazione di Cernusco Merate, che richiede una riduzione di velocità ai treni. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare o cancellare il percorso dei seguenti treni:

24824 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:52 – LECCO 08:54) termina a CARNATE USMATE

24833 (LECCO 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:08) parte da CARNATE USMATE

“Altra giornata di forti disagi per i pendolari – ha commentato Eleonora Lavelli di Azione -. Cancellazioni e ritardi di mezz’ora, motivati – dalla voce nell’altoparlante – dai rallentamenti per i lavori tra Calolziocorte e Olgiate, anche se sull’app è indicato un guasto alla stazione di Cernusco-Merate. Il treno per Milano delle 7.31 a Cernusco, in ritardo di mezz’ora, ha caricato centinaia di persone, stipate sul treno. Tra i pendolari sconvolti e schiacciati ci sono anche i bambini della quinta elementare di Merate in gita”.