Trenord: assistenza e controllo in stazione, più operatori

In servizio 35 nuovi addetti Trenord per assistenza ai passeggeri

Nella stazione di Lecco effettuati 475 presidi nel 2022

LECCO / MILANO – Dalla scorsa settimana sono saliti a 139 gli operatori di Trenord che hanno il compito di assistere i viaggiatori e svolgere controlli a terra nelle principali stazioni. Lo fa sapere l’azienda di trasporto ferroviario annunciando che ha preso così il via la terza fase del progetto “Assistenza e controllo” iniziato a luglio 2021 per aumentare l’assistenza ai clienti e arginare l’evasione del biglietto grazie a un filtro a terra.

Altre 35 risorse si aggiungono al team, che è ora composto da 129 operatori e 10 coordinatori. Nel 2022 sono state 7mila le azioni di presidio svolte dalle squadre di Assistenza e controllo, fra assistenza ai viaggiatori, operazioni di controlleria a terra, gestione di situazioni di emergenza.

Nel corso dell’anno, spiega Trenord, le attività di presidio hanno tenuto come base le nove stazioni strategiche individuate, nell’ambito del progetto. Da lì, gli operatori si sono mossi per presìdi spot anche in altre stazioni sul territorio, in particolare nei 34 scali ferroviari che registrano l’80% degli spostamenti.

Complessivamente, sono state oltre 2.600 le azioni di presidio in provincia di Milano; più di 1.100 in quella di Varese; 475 a Lecco; 464 a Pavia; 422 a Brescia; 330 a Cremona. Il progetto ha raggiunto anche le province di Monza-Brianza (367), Como (323), Bergamo (240), Lodi (226), Sondrio (113), e si è spinto anche fuori regione, verso scali non lombardi serviti dai treni Trenord. Fra gli altri, si citano le 83 azioni di presidio a Verona.

“Sono azioni che l’avvio della terza fase – aggiungono da Trenord – consentirà di estendere e consolidare”.