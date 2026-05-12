“Tu lo faresti?”, a Merate conferenza sul suicidio medicalmente assistito tra legge, cure palliative ed etica

L’incontro promosso dall’associazione Fabio Sassi e da ACMT affronterà i temi della relazione di aiuto, della dignità della persona e del fine vita

All’Auditorium “Giusi Spezzaferri” interverranno la psicologa Sonia Ambroset e i medici palliativisti Paola Manzoni e Andrea Millul

MERATE – Un momento di approfondimento e confronto su uno dei temi più delicati e complessi del dibattito contemporaneo tra diritto, medicina ed etica. È in programma venerdì 5 giugno, dalle 20.30 alle 23, all’Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate la conferenza dal titolo “Tu lo faresti? Suicidio medicalmente assistito: cosa dice la legge, cosa chiede la cura”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fabio Sassi in collaborazione con ACMT OdV-ETS – Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo, con l’obiettivo di offrire a cittadini, volontari, operatori sanitari e professionisti uno spazio di informazione e riflessione sui temi legati al suicidio medicalmente assistito, alle cure palliative e alla relazione di aiuto.

Ad aprire l’incontro sarà la psicologa Sonia Ambroset, che interverrà a partire dal volume “Tu lo faresti?: La relazione d’aiuto tra cure palliative e morte volontaria assistita”, dedicato al rapporto tra sofferenza, accompagnamento e scelte di fine vita. Alla serata prenderanno parte anche i medici palliativisti Paola Manzoni e Andrea Millul, chiamati a contribuire al confronto dal punto di vista clinico e sanitario.

L’obiettivo della conferenza è approfondire il quadro normativo attuale e le implicazioni etiche, professionali e relazionali che accompagnano i percorsi di cura nelle fasi più fragili della vita, con particolare attenzione alla dignità della persona, alla libertà individuale e alla presa in carico del paziente.

L’ingresso sarà libero, con prenotazione consigliata. Per i professionisti sanitari sarà inoltre possibile richiedere l’accreditamento ECM.

Fondata a Merate nel 1989, l’Associazione Fabio Sassi opera nelle province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo nell’ambito delle cure palliative e dell’assistenza ai malati terminali, attraverso servizi domiciliari, attività formative e la gestione dell’Hospice Il Nespolo.