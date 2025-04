Turismo. Bellano candidato tra i borghi più belli del mondo

Nel solo 2023 Bellano ha superato le 61.000 presenze turistiche

Regione Lombardia ha scelto il paese sul lago per concorrere al titolo Best Tourism Villages 2025

BELLANO – La Lombardia punta su tre autentiche meraviglie per rappresentare l’Italia nel concorso internazionale ‘Best Tourism Villages 2025’ promosso da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo. Bellano, insieme a Clusone e Monte Isola, è tra i borghi scelti dalla Regione Lombardia per entrare in una rete globale che valorizza le destinazioni rurali più affascinanti e sostenibili del pianeta.

“Siamo entusiasti – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – di presentare al mondo tre luoghi simbolo della nostra identità più autentica. Clusone, Bellano e Monte Isola rappresentano una Lombardia che non è solo motore economico del Paese, ma anche scrigno di cultura, natura e tradizioni millenarie. Sostenere i borghi significa riconoscere il valore delle nostre comunità, che con passione e visione costruiscono ogni giorno un’offerta turistica autentica e sostenibile. Clusone, con la sua storia; Bellano, perla del Lago di Como che sta vivendo una straordinaria rinascita turistica, e Monte Isola, un luogo fuori dal tempo che incanta chiunque vi approdi, sono esempi virtuosi di una Lombardia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. È anche attraverso i borghi che raccontiamo la nostra eccellenza: perché la vera forza della Lombardia sta nella sua capacità di essere, insieme, tradizione e innovazione, capitale economica e territorio di bellezza e accoglienza”.

La notizia è motivo di grande soddisfazione per il Comune di Bellano, tanto che il sindaco Antonio Rusconi commenta: “Abbiamo accolto con gioia la scelta di Regione Lombardia di candidare Bellano, insieme a Clusone (Bergamo) e Monte Isola (Brescia) al concorso internazionale “Best Tourism Village 2025”. Non possiamo che essere orgogliosi di questo ennesimo riconoscimento di stima nei confronti del nostro paese e della sua offerta turistica e culturale. Al di là del risultato finale, solo il fatto di essere stati introdotti in un network a livello mondiale è motivo di orgoglio e soddisfazione. Questo concorso è promosso sotto l’egida delle Nazioni Unite, nello specifico dall’agenzia United Nations Tourism (UN Tourism), e coinvolge borghi con meno di 15mila abitanti, con un’offerta turistica di alta qualità. Per Bellano è un successo essere fra i comuni scelti per partecipare all’iniziativa, una soddisfazione che va ad aggiungersi a quella legata ai tanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni: Bandiera arancione del Touring club italiano, Borghi più Belli d’Italia, Comuni fioriti, Città slow, Città che legge e Piccolo comune amico del Codacons. Ringrazio l’assessore al turismo Barbara Mazzali e il presidente Attilio Fontana per la Fiducia, e gli uffici di Regione Lombardia per la collaborazione”.

La candidatura non è frutto del caso, ma il coronamento di un attento lavoro di sviluppo turistico e dei servizi al territorio, nonché di promozione portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale, con il prezioso sostegno di enti e associazioni.

“Per la partecipazione al concorso abbiamo dovuto preparare un video di presentazione in inglese e redigere un dossier, sempre in inglese, di oltre cinquanta pagine che descrive l’offerta turistica e i servizi al cittadino e le politiche del Comune negli ambiti più vari: turismo e cultura, ma anche ambiente, commercio, mobilità, salute, servizi sociali e inclusione. Uno sguardo a 360° sulla nostra realtà, senza tralasciare aspetti quali la collaborazione con le associazioni, i rapporti con le scuole… Il tutto comprovato da atti ufficiali, immagini e altra documentazione. Questo ha rappresentato un’occasione per fare il punto su quanto abbiamo realizzato in questi anni per il bene di Bellano e del suo territorio”.

Chiudendo il proprio intervento, il primo cittadino non manca di ringraziare quanti si sono dati da fare in queste settimane per la preparazione del materiale necessario: “Grazie a Irene Alfaroli e Stefano Calvasina, rispettivamente assessore al Turismo e al Bilancio, a Ivana Pensa, responsabile dell’Infopoint, e a Tiziano Cedro per la realizzazione del video in così brevissimo tempo. Video che volentieri condividiamo online”.

“Abbiamo scelto borghi – afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – che rappresentano autentiche narrazioni viventi del nostro territorio. Clusone, con i suoi 8.575 abitanti, è un gioiello artistico e culturale incastonato nella Val Seriana, celebre per l’affresco della Danza Macabra e l’ingegnoso orologio planetario. Bellano, affacciato sul Lago di Como, ha registrato una crescita esponenziale in termini di attrattività: nel solo 2023 ha superato le 61.000 presenze turistiche, grazie al suo paesaggio suggestivo, all’Orrido e a un’offerta culturale di grande eleganza. E poi Monte Isola, il nostro scrigno lacustre: un luogo fuori dal tempo, dove si respira ancora il profumo del pesce essiccato e dell’olio d’oliva, dove storia e semplicità si intrecciano in modo autentico”.

“Candidarli al Best Tourism Villages – prosegue l’assessore – significa portare sulla scena internazionale una Lombardia che sa sorprendere e accogliere con profondità. I tre borghi condividono elementi fondamentali: fanno parte della rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’, dispongono di Infopoint ufficiali, partecipano attivamente a progettualità regionali come il bando ‘Lombardia Style’ e mostrano una crescita costante sia dell’offerta ricettiva sia delle presenze turistiche. L’ingresso di Clusone, Bellano e Monte Isola nel network internazionale del Best Tourism Villages è già un traguardo importante: significa accedere a un circuito di promozione globale, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione. Aspettiamo con fiducia l’esito della selezione finale da parte dell’UNWTO, previsto per l’ultimo trimestre del 2025, consapevoli di aver messo in campo il meglio della nostra identità turistica”.

Per il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, la candidatura è “un riconoscimento importante che valorizza il lavoro di chi ogni giorno ama, cura e investe nel nostro lago e nei suoi borghi. Tradizione, bellezza e accoglienza: Bellano è l’esempio concreto di come si possa crescere senza perdere la propria identità. Bellano è uno di quei luoghi che entrano nel cuore e non ne escono più. Una perla del Lario che ha saputo reinventarsi, puntando su cultura, paesaggio e ospitalità autentica. La sua candidatura ai ‘Best Tourism Villages 2025’ è un premio già meritato. In pochi anni ha vissuto una rinascita turistica straordinaria, diventando punto di riferimento per un modello di sviluppo sostenibile e identitario. Bellano è stata scelta come capitale del 2025 dei Borghi più belli d’Italia ed ospiterà il Festival nazionale che riunirà i borghi italiani. Insieme a Corenno Plinio, questi due borghi rappresentano l’orgoglio lecchese e continueremo a lavorare affinché sempre più perle del Lario vengano conosciute ed apprezzate in tutto il mondo.”

L’iniziativa Best Tourism Villages seleziona ogni anno borghi sotto i 15.000 abitanti che si distinguono per la qualità dell’offerta turistica, l’impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione delle tradizioni e l’inclusione della comunità locale nello sviluppo del territorio.

I tre borghi candidati da Regione Lombardia sono accomunati da elementi chiave:

appartenenza alla rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’,

presenza di Infopoint turistici ufficiali,

partecipazione a progettualità regionali come il bando ‘Lombardia Style’,

incremento costante delle strutture ricettive e delle presenze turistiche.

L’esito della selezione da parte dell’UNWTO sarà reso noto nell’ultimo trimestre del 2025. Nel frattempo, i tre borghi entreranno a far parte del Best Tourism Villages Network, accedendo a un circuito internazionale di promozione, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione.