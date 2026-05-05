Turismo, Lombardia in crescita: oltre 56 milioni di presenze nel 2025

Presentati i dati dell’Osservatorio regionale: aumento di arrivi e presenze, stagione turistica più lunga e forte attrattività internazionale

Traino decisivo degli stranieri: +3,7 milioni di presenze

LECCO – Il turismo lombardo continua a crescere e consolida il proprio ruolo tra i principali motori economici regionali. Nel 2025 si registrano infatti 22.354.234 arrivi e 56.713.901 presenze, con un incremento rispetto all’anno precedente di 1.469.253 arrivi e 3.752.370 presenze.

A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale: i visitatori stranieri rappresentano il 68,07% delle presenze e il 63,32% degli arrivi, confermando la forte attrattività della Lombardia sui mercati esteri.

I dati, elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo e l’attrattività, sono stati presentati a Milano durante il “Tavolo regionale per le politiche turistiche e l’attrattività”, promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Lombardia guidato da Debora Massari. L’incontro si è svolto al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia e ha riunito istituzioni, imprese e stakeholder con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e definire strategie condivise per il settore.

Nel dettaglio, emerge con chiarezza il processo di destagionalizzazione dei flussi: la presenza di turisti stranieri risulta prevalente in tutti i mesi dell’anno, mentre la stagione turistica si estende stabilmente da aprile a ottobre, ampliando i periodi di maggiore affluenza.

Dal punto di vista territoriale, si registra una diffusione sempre più ampia dei flussi turistici. Il turismo internazionale è particolarmente rilevante nelle aree lacustri, mentre cresce anche nelle destinazioni montane. In termini assoluti, Milano si conferma la provincia leader con oltre 22,8 milioni di presenze, seguita da altri territori a forte vocazione turistica.

Equilibrata anche la distribuzione dei pernottamenti tra le diverse tipologie ricettive: il comparto alberghiero raccoglie il 52,77% delle presenze, mentre l’extra-alberghiero si attesta al 47,23%.

Nel complesso, i dati evidenziano tre direttrici principali: crescita dei flussi, rafforzamento della componente internazionale e progressiva estensione della stagione turistica.

Durante il tavolo si è inoltre discusso dell’aggiornamento della legge regionale sul turismo (la numero 27 del 2015), un percorso che vedrà il coinvolgimento degli operatori del settore per adeguare la normativa ai profondi cambiamenti dell’hospitality.

“I numeri presentati oggi – ha dichiarato l’assessore Debora Massari – dimostrano con chiarezza l’impegno concreto di Regione Lombardia a sostegno della filiera turistica e più in generale del sistema economico regionale. Mettiamo in campo risorse significative, strumenti mirati e una visione strategica che punta su innovazione, sostenibilità e legalità.”

I tavoli – ha aggiunto – rappresentano uno strumento fondamentale per costruire insieme agli operatori politiche efficaci e per rafforzare l’attrattività della Lombardia a livello nazionale e internazionale”.

“Regione Lombardia – ha concluso Massari – continuerà a promuovere momenti di confronto strutturato, con l’obiettivo di rendere i tavoli veri e propri strumenti permanenti di co-progettazione e governance dello sviluppo territoriale.”