Turismo. Mandello rilanciata da una campagna di comunicazione

A sostenerla Regione Lombardia, ottimi i numeri riscontrati

Nessi: “Risposta entusiasta anche fuori dai confini regionali, Mandello vista come una destinazione da vivere tutto l’anno”

MANDELLO – L’iniziativa di valorizzazione turistica del territorio e delle sue specificità, promossa attraverso i canali social ufficiali del Comune di Mandello, ha dato risultati eccellenti. L’occasione per il loro rilancio è stato il bando OgniGiorno inLombardia (seconda edizione), sostenuto da Regione Lombardia. Un progetto di comunicazione digitale integrata che ha saputo rilanciare la destinazione tra lago, montagna, motori e cultura, tradizione e personaggi.

L’intero piano di comunicazione, dalla strategia alla realizzazione operativa, è stato curato dall’agenzia di comunicazione integrata Aglaia S.r.l. di Lecco, che ha sviluppato un progetto digitale strutturato e seguendo le indicazioni previste da Regione, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare l’identità unica di Mandello del Lario verso specifici target nazionali ed internazionali.

Nei primi quattro mesi, da giugno a ottobre 2024, il progetto ha visto la realizzazione di una campagna social sui canali ufficiali Instagram e Facebook (@visitmandello), la creazione di un’identità visiva coordinata e la pubblicazione di contenuti originali, con fotografie e video appositamente creati, di forte impatto. Il racconto è stato cucito intorno alle eccellenze del territorio: dalle bellezze naturali e l’attività outdoor tra le Grigne e il lago alle tradizioni culturali, fino al mito storico della Moto Guzzi.

I risultati sono stati eccellenti: + 613% di crescita del pubblico, post pubblicati + 360,6%, +199% di visualizzazioni, +438% di interazioni con 111.772 visualizzazioni; uno dei reel più apprezzati ha superato le 13.000 visualizzazioni. “Un segnale forte di interesse verso Mandello del Lario come destinazione da vivere tutto l’anno, con una risposta entusiasta da parte del pubblico, anche oltre i confini regionali”, aggiunge l’assessore al Turismo Silvia Nessi.

Proprio il successo della campagna ha spinto l’Amministrazione a proseguire nell’attività di gestione dei social media integrati al web, anche dopo la conclusione ufficiale del bando, per continuare a mantenere viva l’attenzione sulla destinazione e consolidare quanto costruito, pronti per la nuova stagione che è già realmente cominciata con le festività pasquali.

Mandello ha saputo presentarsi in modo autentico e innovativo, sfruttando le potenzialità del digitale per raccontare la propria storia e le proprie eccellenze, poter confrontarsi con successo rispetto a luoghi a volte più blasonati. L’iniziativa ha infatti gettato le basi per un turismo più consapevole e destagionalizzato, rafforzato da strumenti digitali, materiali promozionali cartacei e una presenza coordinata anche sui siti degli enti partner. Il sito ufficiale www.visitmandello.it continua ad essere un punto di riferimento per i visitatori.

“Con un’identità digitale ormai consolidata, Mandello si candida oggi a diventare in ogni stagione, una delle mete più interessanti e dinamiche del Lago di Como“, commenta l’assessore Nessi.