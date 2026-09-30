Tutto esaurito per il Ciclotour lungo l’Adda: 29 chilometri tra natura e storia

Sabato 26 settembre il percorso è partito dal Traghetto di Leonardo a Imbersago, toccando Robbiate, Paderno e Cornate d’Adda

L’iniziativa rientra nel progetto “Bici in Comune – Piano B come Bici”

LECCO – Tutto esaurito per il Ciclotour “Lungo il filo dell’Adda”, l’iniziativa organizzata da PASO Società Cooperativa Sociale nell’ambito di “Bici in Comune – Piano B come Bici”, il progetto che coinvolge i Comuni di Paderno d’Adda, Cornate d’Adda e Imbersago.

L’appuntamento di sabato 26 settembre ha portato i partecipanti lungo un itinerario di circa 29 chilometri, con partenza dal Traghetto di Leonardo a Imbersago e un percorso sviluppato seguendo il corso dell’Adda. Un viaggio in bicicletta attraverso alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio naturalistico, storico e industriale della zona.

A guidare il gruppo nella lettura del territorio è stata anche una guida storico-artistica di Art-U Associazione Culturale, che ha accompagnato i partecipanti con approfondimenti dedicati alla storia, al patrimonio e al paesaggio incontrati lungo il tragitto.

Dal Traghetto di Leonardo il percorso ha raggiunto lo Sbarramento di Robbiate, i Tre Corni e la Conchetta, proseguendo lungo l’Adda tra ambienti naturali e testimonianze legate all’archeologia industriale.

Il tracciato ha toccato anche il Ponte San Michele di Paderno d’Adda e le centrali Bertini ed Esterle. Proprio a Cornate d’Adda è stata prevista la visita alla Centrale Esterle, prima della conclusione del percorso con un momento conviviale e un picnic presso l’azienda agricola Tuttifrutti.

La formula ha messo insieme bicicletta, conoscenza del territorio e accompagnamento culturale, proponendo un modo diverso di attraversare e osservare i luoghi lungo il fiume. Un percorso pensato per mettere in relazione natura, storia, energia e comunità attraverso una modalità di fruizione lenta del territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Bici in Comune – Piano B come Bici”, che sviluppa percorsi ciclabili lungo l’alzaia dell’Adda con l’obiettivo di connettere il patrimonio storico e naturalistico del territorio leonardesco.

Al centro del progetto c’è l’incontro tra cicloturismo e storia, attraverso percorsi ed eventi dedicati alla valorizzazione dei paesaggi fluviali, del patrimonio culturale e delle eccellenze locali. L’obiettivo è rafforzare la fruizione cicloturistica attraverso percorsi sicuri e occasioni di scoperta, promuovendo al tempo stesso il turismo sostenibile e l’utilizzo della bicicletta anche nella mobilità quotidiana.

In questa prospettiva, il progetto punta a consolidare l’identità dell’Adda come asse ciclabile, mettendo in relazione territori, comunità e patrimonio attraverso una modalità di fruizione sostenibile e accessibile.

Il sold out raggiunto già prima dell’appuntamento, tanto da rendere necessaria l’attivazione di una lista d’attesa, testimonia l’interesse raccolto dall’iniziativa. Per PASO, la bicicletta è infatti anche uno strumento per creare occasioni di socialità, inclusione, conoscenza e fruizione sostenibile del territorio.

“Lungo il filo dell’Adda” si inserisce inoltre in un percorso più ampio: secondo quanto comunicato dalla cooperativa, tutti gli appuntamenti cicloturistici finora realizzati da PASO nell’ambito di “Bici in Comune” hanno registrato il tutto esaurito.

Un risultato che accompagna la volontà di proseguire con nuove iniziative dedicate a mobilità sostenibile, turismo, ambiente, inclusione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di continuare a far conoscere l’Adda e i suoi paesaggi attraverso la bicicletta.