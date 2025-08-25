Tutto pronto per Calco in festa: quattro giorni di musica, divertimento e buon cibo

La manifestazione, coordinata dalla Pro Loco, si terrà nell’area San Vigilio

Da giovedì 28 a domenica 31 agosto è festa a Calco

CALCO – Quattro giorni di musica, divertimento e buon cibo. E’ tutto pronto per l’edizione 2025 di Calco in festa, manifestazione promossa dalla Pro Loco insieme alla Virtus Calco, al circolo culturale don Carlo Borghi e al Comitato genitori con il patrocinio e il sostegno economico del Comune.

L’apertura della festa è fissata per giovedì 28 agosto con a serata musicale affidata ai Bruning Souls. Da giovedì e fino a domenica sarà possibile mangiare sotto il tendone a parie dalle 19.

Venerdì 29 agosto la serata sarà un omaggio al rock celtico con The Clurs mentre il 30 agosto si comincerà con il pranzo per gli over 70 alle 12.30, seguito dal laboratorio di creta alle 16 e alla serata musicale con i Kargo e le sonorità pop, rock e dance degli anni ’70, ’80 e ’90.

Gran finale domenica con l’esposizione delle auto americane e al termine della messa benedizione dei mezzi da parte del parroco don Giuseppe. Alle 12 aperitivo speciale, alle 12.30 summer party e alle 14.30 musica dal vivo con delle band, giochi vari per tutti e giochi a carte con premi. Non solo: ci sarà spazio anche per le premiazioni delle auto esposte alla mattina prima di concludere la quattro giorni di festa con un’imperdibile serata musicale.