Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito “La scelta di essere coppia”

Cinque incontri tra ottobre e novembre a Palazzo delle Paure con l’avvocato Silvia Natalia Castagna, presidente di Ondif Lecco

Il percorso è rivolto a coppie e singoli interessati

LECCO – C’è tempo ancora per pochi giorni per iscriversi al corso gratuito “La scelta di essere coppia”, promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con la sezione locale dell’Ondif – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Un’iniziativa pensata per approfondire diritti, doveri e strumenti di tutela utili a costruire e consolidare la vita di coppia.

Il percorso formativo sarà guidato dall’avvocato Silvia Natalia Castagna, presidente di Ondif Lecco, e si rivolge principalmente a coppie sposate, conviventi, unite civilmente, ma anche a singole persone interessate ai temi trattati.

Gli incontri si terranno nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, dalle ore 10 alle 11.30, nelle giornate di sabato 11, 18 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre. Ogni appuntamento prevede due momenti: una prima parte formativa e una seconda parte di confronto diretto con i partecipanti, che potranno porre domande durante la lezione o anticiparle al momento dell’iscrizione.

Tra i temi in programma figurano i diritti e doveri nelle relazioni familiari, la gestione patrimoniale e gli strumenti per affrontare la crisi della coppia, con approfondimenti su separazione, affido e mediazione familiare.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, possibile sia per l’intero ciclo di incontri sia per singole giornate, attraverso questo collegamento