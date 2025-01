Un 2024 record per la Croce Verde Bosisio, superati i 9mila servizi

Una squadra di oltre 200 volontari e 9 dipendenti

25 trasporti medi al giorno per un totale di oltre 364 mila chilometri

BOSISIO PARINI – Record storico per Croce Verde Bosisio con 9.111 servizi realizzati nel 2024 grazie al contributo dei suoi 9 dipendenti e oltre 200 volontari. Un dato che significa circa 25 trasporti medi al giorno per un totale di oltre 364 mila chilometri percorsi dai mezzi dell’associazione al servizio della cittadinanza.

Nel dettaglio, i servizi di emergenza-urgenza coordinati dalla Soreu dei Laghi sono stati 3.244 (2.644 a carico dell’ambulanza in convenzione H24 dalla sede di Bosisio e 600 del mezzo “a gettone” della postazione di Oggiono). I trasporti sanitari semplici e i trasporti sanitari a carattere non urgente sono stati 4.965. Di questi, 1.810 hanno riguardato il trasporto di pazienti nefropatici per le dialisi e 236 gli interventi richiesti da La Nostra Famiglia con cui Croce Verde ha una storica convenzione.

A questi numeri vanno aggiunte le 523 prestazioni (tra esami, visite e trasporti) legate alla partnership tra Croce Verde e Banca delle Visite. Le assistenze alle manifestazioni sportive/eventi hanno raggiunto quota 131 e comprendono il servizio sanitario per il Nameless Festival e quello per il Calcio Lecco insieme alle altre associazioni Anpas della provincia.

I volontari della protezione civile di Croce Verde sono invece intervenuti 37 volte per attività di prevenzione o emergenza sul territorio dei tre comuni di Cesana Brianza, Suello e Barzago, mentre il medico di continuità assistenziale (guardia medica) è stato accompagnato 211 volte per le visite domiciliari. Molto attivo anche il gruppo istruttori dell’associazione che sul fronte interno ha formato 11 nuovi soccorritori esecutori volontari, 16 addetti al trasporto sanitario e ne ha riqualificati altri 50 al Blsd.

Sono proseguiti anche i corsi alla popolazione: 173 persone hanno seguito le lezioni di disostruzione pediatrica (in collaborazione con l’associazione Tinnamoreraidime), 49 cittadini hanno ottenuto la certificazione all’utilizzo del defibrillatore laico (oltre al refresh di altri 16), mentre 11 lavoratori hanno seguito il corso di primo soccorso ex legge 81.

“Siamo molto contenti di rispondere presente alle richieste della popolazione che sono in crescita costante anno su anno. Ne approfitto per ringraziare i nostri volontari e il personale dipendente per la disponibilità e la professionalità che dimostrano in ogni servizio – ha detto il presidente Filippo Buraschi -. Ora puntiamo sul nuovo corso che partirà il 27 gennaio: incrementare il numero dei volontari è per noi puro ossigeno. Iscrivetevi al form https://bit.ly/3CeomSF se avete la possibilità e la voglia di dedicare un po’ del vostro tempo libero a chi ha bisogno”.