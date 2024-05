Il contest è rivolto a coloro che risiedono nei Comuni appartenenti all’Ambito di Bellano (*)

In palio un buono da 200 euro spendibile in alcune realtà commerciali locali

BELLANO – Iscrizioni aperte al concorso artistico per l’individuazione del logo del progetto “Antenne, dal lago alle valle“, un progetto attivato sul territorio dell’ambito di Bellano e che è alla ricerca di un logo che rappresenti il territorio del lago (Riviera) e della valle (Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino). In palio un buono acquisto dal valore di 200 euro spendibile in alcune realtà commerciali del territorio. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 giugno.

L’invito è aperto ai giovani residenti nei Comuni afferenti all’Ambito di Bellano e di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. In caso di gruppi, compagnie o collettivi artistici, almeno l’80% dei componenti deve rispettare il limite di età e residenza sopraindicato, pena l’esclusione dal contest. Le opere raccolte saranno valutate da una commissione costituita ad hoc e dal pubblico social. Il contest si concluderà con la premiazione finale della proposta considerata più coerente rispetto alle caratteristiche e obiettivi proposti.

“Il progetto ‘Antenne dal lago alla valle’ si rivolge a giovani tra i 14 e i 30 anni e mira a costruire opportunità educative, formative e di cittadinanza attiva, favorendo spazi di protagonismo attraverso l’attivazione di una ricca e variegata rete territoriale – spiega Manila Corti, Responsabile dei Servizi alla Persona della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Per questo motivo, abbiamo voluto coinvolgere i giovani fin dall’inizio, a partire dalla creazione del logo, perché non devono essere semplici fruitori, ma veri protagonisti attivi”.

L’azione “Antenne, dal lago alla valle” è frutto della coprogettazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Consorzio Consolida, i Comuni dell’Ambito di Bellano e la cooperativa sociale Sineresi.

L’iscrizione al contest dovrà essere effettuata entro le ore 23.59 del 22 giugno, inviando alla mail antenneterritoriali@sineresi.it una proposta grafica e il modulo compilato di iscrizione. È possibile leggere il bando completo QUI.

(*) Comuni appartenenti all’Ambito di Bellano:Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna.