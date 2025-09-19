Un pomeriggio d’autunno alla scoperta di Germanedo segreta

Apertura straordinaria in occasione della Festa Patronale

Dalla villa neoromanica di Bernardo Sironi alla chiesa della B. V. Immacolata fino al campanile con vista sulla vallata lecchese

LECCO – In occasione della Festa Patronale della parrocchia dei Ss. Cipriano e Giustina, domenica 28 settembre gli Amici di Germanedo propongono un pomeriggio dedicato alla scoperta dei luoghi segreti del rione. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la parrocchia di Germanedo, l’Associazione Giuseppe Bovara – Archivi di Lecco e della Provincia, l’Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa (www.parteguelfa.it) e il Gruppo Campanari di S. Vittore al Corpo di Milano. Verranno aperti tre luoghi, tra loro molto vicini, normalmente non visitabili.

Il primo luogo sarà il giardino di Villa Sironi (via Belfiore 94), esempio di architettura neoromanica del Primo Dopoguerra, realizzato su progetto dell’ingegnere Bernardo Sironi (1882-1964), a cui recentemente è stata intitolata la via vicina del Parco Eremo. La villa, proprietà privata, conserva parte del giardino che si conforma come vera e propria isola felice.

Il secondo luogo aperto è la chiesa della B. V. Immacolata (via Dell’Oratorio 4). Edificata negli anni Trenta dell’Ottocento per volere dei fratelli Invernizzi, facoltosi commercianti di ferro, la chiesa appartiene tuttora ai discendenti diretti della famiglia. Si è conservata eccezionalmente intatta, sia nell’aspetto esterno che soprattutto nell’interno dove, sotto le ampie zone con decorazioni neoclassiche, sopravvive la disposizione preconciliare degli arredi liturgici. L’accesso a questi due luoghi sarà dalle 14:15 alle 17:30 senza biosgno di prenotare.

Infine sarà possibile visitare il campanile di Germanedo, innalzato nel 1931 su disegno dell’ingegnere Bernardo Sironi. Per la prima volta, i visitatori potranno salire fino alla cella campanaria dalla quale si gode un panorama spettacolare della vallata lecchese. La salita, ripida ma sicura, richiede scarpe comode e buona mobilità. Il Gruppo Campanari di S. Vittore al Corpo di Milano eseguirà piccole melodie dimostrative durante la visita. Per la salita al campanile è gradita un’offerta libera, destinata alle opere parrocchiali. L’accesso al campanile è consentito ai soli maggiori di 16 anni e avviene esclusivamente su prenotazione tramite il seguente link https://www.eventbrite.com/e/1702120521299?aff=oddtdtcreator

Un’occasione unica per scoprire angoli nascosti di Germanedo e immergersi nella storia e nell’architettura del rione.