Un “Presepe di Garlate” completamente nuovo per Telethon

Venerdì 8 dicembre verrà svelata l’opera realizzata, come ogni anno, da Angelo Burini

Obiettivo è battere il record di offerte, l’anno scorso erano stati raccolti oltre 3mila euro per Telethon

GARLATE – Venerdì 8 dicembre verrà svelato al pubblico il nuovo “Presepe di Garlate”, realizzato come ogni anno da Angelo Burini nel suo giardino di via Valcavellino 61. Una tradizione che si rinnova anche quest’anno, grazie a tanta creatività, passione e generosità ma che lascerà tutti a bocca aperta: sarà un allestimento completamente diverso rispetto alle precedenti edizioni infatti quello che si troveranno di fronte tutti i visitatori.

Alla cerimonia di inaugurazione, prevista nel pomeriggio intorno alle ore 14.30, saranno presenti, oltre al “padrone di casa” Angelo Burini, il Sindaco di Garlate Giuseppe Conti, il parroco Don Matteo Gignoli e i referenti Telethon per la provincia di Lecco Renato Milani e Gerolamo Fontana, presidente Uildm Lecco. Il pomeriggio di festa, che tradizionalmente dà il via alle festività natalizie garlatesi, sarà allietato dalla presenza degli zampognari. Come consuetudine sarà possibile riscaldarsi con dell’ottimo vin brulè e thè caldo.

A grande richiesta torna anche quest’anno la sottoscrizione con ricchi premi. Chi volesse acquistare i biglietti fin da ora può mandare un messaggio al numero 3335414378. La realizzazione del presepe, che ha visto la luce per la prima volta nei primi anni 2000, ha comportato un lavoro davvero straordinario durato centinaia di ore: a metà agosto era già visibile a tutti infatti il cantiere aperto da Burini, che come sempre cura i dettagli in modo quasi maniacale.

L’opera, che nel giorno di Santo Stefano 2021 era stata visitata anche da Mons. Delpini, Arcivescovo di Milano, è stata realizzata con la preziosa collaborazione di tante persone a cui va il sincero ringraziamento. Come ormai avviene da alcuni anni la realizzazione del presepe è legata ad una operazione di solidarietà che impreziosisce ulteriormente il lavoro di Angelo Burini: le offerte raccolte dai visitatori e dalla sottoscrizione a premi abbinata all’esposizione, verranno devolute interamente alla Fondazione Telethon.

Negli ultimi tre anni sono stati più di 11.000 euro i fondi raccolti grazie all’opera di Burini e donati per il sostegno della ricerca scientifica. L’obiettivo di quest’anno è superare il record di offerte raccolte che l’anno scorso è stato di oltre 3000 euro. Il Presepe è allestito all’aperto nel giardino di casa Burini e sarà visitabile tutti i giorni in qualsiasi orario fino a metà Gennaio 2024. Per ulteriori info è possibile visitare la pagina Facebook “Presepe di Garlate”.