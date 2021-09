La giornata del verde pulito ha fatto il tris: da venerdì a domenica per rendere La Valletta e Santa Maria più belle

Neanche il maltempo di ieri, domenica, ha guastato l’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni della Valletta

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Il torrente Valon a La Valletta Brianza e la zona delle Sorgenti a Santa Maria Hoè. Sono stati queste le aree oggetto del maxi intervento di pulizia promosso dall’Unione dei Comuni lombarda della Valletta nell’ambito dell’iniziativa “Un fine settimana verde e pulita”.

Protagonisti gli studenti dell’istituto Pointinger insieme ai volontari del gruppo intercomunale di protezione civile della Valletta.

Promossa nell’ambito delle manifestazioni “Puliamo il Mondo” e “la Giornata del Verde pulito”, promosse, rispettivamente, da Legambiente e Regione Lombardia, l’iniziativa ha visto i ragazzi affiancati a La Valetta Brianza dall’assessore all’istruzione, Raffaele Cesana e a Santa Maria Hoè dal sindaco Efrem Brambilla, entrambi pronti a sottolineare e rimarcare l’importanza di comportamenti che educhino al rispetto del verde e dell’ambiente. Presenti anche i volontari della Croce Bianca di Milano.

La tre giorni di pulizia del verde si è conclusa ieri, domenica, con l’appuntamento riservato agli adulti. Nonostante il maltempo, un gruppetto di volontari si è ritrovato ai campi base allestiti nei punti di ritrovo fissati nei due Comuni per rimboccarsi le maniche e ripulire da rifiuti e sporcizia. Per quanto riguarda Santa Maria Hoè l’intervento si è focalizzato nella frazione di Tremonte con la pulizia della fontana da rovi, sterpaglie e sporcizia.

In settimana prenderanno avvio invece i lavori sistemazione dell’alveo, con riqualificazione delle sponde, del torrente che passa da Tremonte. L’intervento rientra in un progetto più ampio di messa in sicurezza sul fronte idrogeologico per cui il Comune ha finanziato 85mila euro ricevendo anche un contributo dalla Regione.