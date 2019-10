Unità Pastorale, Calolzio si prepara ad accogliere il Vescovo

Domenica le celebrazioni per l’inizio dell’Unità Pastorale

Il Vescovo monsignor Francesco Beschi a Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Le parrocchie di Calolziocorte si preparano all’incontro con il Vescovo monsignor Francesco Beschi nell’ambito delle celebrazioni per l’inizio dell’Unità Pastorale.

Domenica 20 ottobre, alle 16.15, le tre comunità parrocchiali di Calolziocorte, Foppenico e Sala si ritroveranno in piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio, per accogliere il Vescovo di Bergamo e per il saluto del sindaco Marco Ghezzi.

Il corteo festoso si sposterà verso la chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte per la celebrazione eucaristica accompagnata dai Corpi Musicali “Gaetano Donizetti” e “Giuseppe Verdi”. Alle 17, in chiesa, la solenne eucarestia con l’istituzione ufficiale da parte del Vescovo dell’Unità Pastorale.

Dopo la celebrazione è previsto l’aperitivo per tutti e la cena che si terrà nelle sale dell’oratorio. Per chi vorrà partecipare iscrizione presso la segreteria dell’oratorio fino a esaurimento posti (0341635811).

La celebrazione di domenica 20 ottobre sarà anticipata da altri due appuntamenti. Mercoledì 16 ottobre ore 20.45 all’oratorio di Sala “La chiesa che verrà: le nuove sfide dell’evangelizzazione” incontro con don Paolo Carrara, insegnante di teologia pastorale presso il Seminario di Bergamo.

Venerdì 18 ottobre, ore 20.45, al Santuario del Lavello preghiera affidamento a Maria. Appuntamento all’inizio del viale del santuario per un pellegrinaggio che vedrà confluire le comunità parrocchiali per una preghiera corale alla Vergine Maria.