Università dei Bambini, al Polo di Lecco la laurea dei piccoli studenti di POLIS

Si è conclusa con la tradizionale cerimonia di laurea la settima edizione dell’Università dei Bambini

Protagonisti gli alunni delle scuole primarie di Bosisio Parini, Malnago ed Erve

LECCO – Si è conclusa al Polo territoriale di Lecco la settima edizione dell’Università dei Bambini, iniziativa realizzata grazie al sostegno di TIMKEN Italia e del Rotary Club Lecco.

Nell’Aula Magna del Campus si è svolta la cerimonia di laurea di POLIS – La città sostenibile, appuntamento conclusivo del percorso formativo che, durante l’anno scolastico 2025-2026, ha coinvolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie “Italo Calvino” di Bosisio Parini, “Silvio Pellico” di Malnago e della scuola primaria di Erve.

Il progetto, promosso dal Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, propone ai bambini un percorso che riproduce in forma educativa e coinvolgente le tappe della carriera universitaria: dall’immatricolazione alla preparazione della tesi, fino alla discussione finale e alla proclamazione.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al tema della città sostenibile, affrontato attraverso laboratori pratici che hanno permesso ai giovani partecipanti di approfondire argomenti legati all’ambiente, all’efficienza energetica, alla mobilità e al ruolo delle persone nella costruzione di comunità più inclusive e attente al futuro.

Durante la cerimonia conclusiva, i bambini hanno presentato i poster realizzati nel corso dell’anno e discusso le proprie tesi davanti alla commissione di laurea. Indossando il tradizionale tocco accademico, hanno quindi ricevuto la pergamena dalle mani del prorettore del Polo territoriale di Lecco, il professor Marco Tarabini.

“Vedere l’energia e la maturità con cui questi giovanissimi studenti hanno affrontato i temi del futuro urbano è una grande soddisfazione per il nostro Polo” – ha dichiarato Tarabini. “Il progetto POLIS dimostra come i concetti di sostenibilità, efficienza energetica e inclusione possano essere assimilati precocemente se trasmessi attraverso il gioco e la sperimentazione diretta. Con questa iniziativa non facciamo solo divulgazione scientifica, ma gettiamo le basi per una comunità più attenta e consapevole.”

Il prorettore ha inoltre ringraziato gli insegnanti coinvolti nel progetto e i partner che ne hanno sostenuto la realizzazione, sottolineando il contributo offerto da TIMKEN Italia e dal Rotary Club Lecco per la riuscita dell’iniziativa.