Valgreghentino. Nuova palestra skyfitness, presto l’inaugurazione

Le nuove attrezzature posizionate presso il parco giochi di via Selvetta

Taglio del nastro sabato 9 settembre insieme a Gso V Unite, Asd sport è salute e Avis Valgreghentino

VALGREGHENTINO – E’ in programma per sabato 9 settembre l’inaugurazione della nuova palestra skyfitness, realizzata presso il parco giochi di via Selvetta/via De Gasperi a Valgreghentino. Il comune aveva annunciato la riqualificazione del parco nei mesi scorsi e presto le nuove attrezzature potranno essere utilizzate da tutti.

In particolare la giornata di sabato, che si svolgerà con la partecipazione di Gso V Unite, Asd sport è salute e Avis Valgreghentino, inizierà alle ore 10.30 con la dimostrazione delle nuove attrezzature con gli atleti delle associazioni e la partecipazione di Davide Perego, preparatore atletico e chiniesologo clinico. Quindi giochi per bambini e aperitivo per tutti.