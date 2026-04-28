Valmadrera, a UNI3 si parla di Casa Alber: educazione e memoria al centro dell’incontro

ll 29 aprile al Centro Fatebenefratelli il pedagogista Maurizio Volpi racconta l’esperienza educativa della comunità

Presente anche Virginio Brivio e alcuni “figli” della storica esperienza di Olginate

VALMADRERA – Nuovo appuntamento con la rassegna UNI3 – Università della Terza Età promossa dal Comune di Valmadrera. Mercoledì 29 aprile alle ore 15, nella Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, si terrà il quattordicesimo incontro del ciclo 2025/2026 dedicato al tema “Educare ieri, oggi sempre. L’esperienza profetica di Casa ALBER”.

Protagonista dell’incontro sarà il pedagogista Maurizio Volpi, coordinatore dei Centri Diurni Integrati della cooperativa sociale “La Meridiana” di Monza, impegnato nella progettazione educativa e nella cura delle persone fragili.

Al centro della riflessione ci sarà la storia di Casa Alber di Olginate, comunità familiare attiva tra il 1961 e il 1986, fondata dai coniugi Albertina Negri e Silvio Barbieri. Un’esperienza educativa innovativa che ha posto al centro la persona, le relazioni e l’accoglienza, diventando nel tempo un modello di riferimento nel campo sociale ed educativo.

Volpi, che si definisce simbolicamente il “122° figlio” di Casa Alber, porterà la propria testimonianza personale insieme ad alcuni dei 121 figli della comunità, presenti all’incontro.

A dialogare con il relatore sarà Virginio Brivio, attualmente responsabile dell’Area Servizi Civici e della RSA “Opera Pia Magistris” di Valmadrera, con una lunga esperienza nel settore sociale e amministrativo.

L’incontro sarà arricchito anche dalla testimonianza diretta di alcuni ex ospiti di Casa Alber e dall’accompagnamento musicale di Gianni Pellegatta al mandolino.

Il titolo dell’incontro richiama la continuità dell’impegno educativo nel tempo, a partire dalla visione dei fondatori della comunità di Olginate. Un’esperienza che, sottolineano gli organizzatori, ha anticipato modelli oggi centrali nell’ambito dell’educazione e della cura delle fragilità.

Durante la giornata sarà possibile iscriversi alla visita guidata in Valtellina prevista per il 22 maggio, che toccherà la Madonna della Sassella, la cantina Nino Negri e la vigna Fracia.

Il successivo appuntamento UNI3 sarà il 13 maggio con la professoressa Laura Polo D’Ambrosio e un approfondimento dedicato ai paesaggi culturali della Valtellina.

Ingresso libero per tutti gli incontri.