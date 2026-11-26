L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e ricorda la prima abolizione della pena capitale del 1786
Il 30 novembre il sito comunale ospiterà un richiamo alla campagna e la fontana di piazza Monsignor Citterio sarà illuminata di verde
VALMADRERA – Valmadrera aderisce alla Giornata per la vita contro la pena di morte, l’iniziativa internazionale promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per sensibilizzare sul tema della giustizia, dei diritti umani e del valore della vita. La ricorrenza si celebra il 30 novembre, data scelta per ricordare la prima abolizione della pena capitale, avvenuta nel 1786 per volontà del Granducato di Toscana.
L’Amministrazione comunale ha deciso di partecipare alla campagna “Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte”, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete internazionale di municipalità “Cities for Life/Cities against the Death Penalty”. Con l’adesione, Valmadrera sarà inserita nell’elenco delle città che sostengono l’iniziativa.
La partecipazione, prevista da una deliberazione approvata dalla Giunta comunale lo scorso 24 agosto, si tradurrà in due gesti simbolici. Il 30 novembre il richiamo alla campagna sarà pubblicato sulla pagina iniziale del sito web del Comune, mentre la fontana di piazza Monsignor Citterio verrà illuminata con una luce colorata.
Per l’occasione è stato scelto il verde, seguendo una scelta già adottata da altre amministrazioni comunali aderenti alla mobilitazione. Un segno visibile per richiamare l’attenzione della cittadinanza sul valore della vita e sulla necessità di tutelare i diritti umani.
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