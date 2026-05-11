Valmadrera, al Fatebenefratelli la presentazione del progetto sulla città pubblica

Evento conclusivo del percorso del Politecnico di Milano e REsilienceLAB con il Comune: presentate le proposte degli studenti per una città più vivibile

Appuntamento sabato 23 maggio dalle 10 alle 13

VALMADRERA – Valmadrera si prepara ad accogliere l’evento conclusivo del progetto “Innovazioni per la città pubblica di Valmadrera”, in programma sabato 23 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. L’iniziativa è promossa dal Politecnico di Milano, dal gruppo REsilienceLAB e dal Comune di Valmadrera.

Il percorso nasce come un’esperienza di esplorazione urbana e partecipazione attiva che ha coinvolto studenti, associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo di osservare la città da nuove prospettive e proporre soluzioni innovative per renderla più accogliente e funzionale. Al centro del progetto c’è stata la volontà di valorizzare i punti di vista di chi vive quotidianamente gli spazi urbani, costruendo una conoscenza condivisa del territorio.

Durante l’evento finale verranno presentati gli esiti dei laboratori di coprogettazione attraverso materiali, racconti e proposte sviluppate nel corso del percorso. Tra le esperienze più significative figurano i lavori dell’Istituto Aldo Moro, con idee per l’attivazione di hub mobili e la valorizzazione degli spazi scolastici condivisi; quelli della scuola secondaria di primo grado Vassena, dedicati al miglioramento di via Bovara e alla mobilità leggera in vista di possibili interventi di pedonalizzazione; e le proposte della scuola primaria Leopardi, focalizzate sulla riqualificazione del parco di via Leopardi attraverso attività all’aperto e interventi a basso impatto.

L’iniziativa rappresenta un momento di restituzione pubblica e confronto tra mondo accademico e comunità locale, con l’obiettivo di continuare a immaginare insieme il futuro della città.

L’evento è aperto a tutti previa iscrizione tramite modulo online. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo angela.colucci@polimi.it.