Valmadrera, al Parco di Parè debutta “Lo Sbaglia Fest”: festa d’estate, solidarietà e inclusione

Aperitivo solidale, degustazioni e occasione per conoscere i progetti del servizio socio-occupazionale attivo sul territorio lecchese

Venerdì 19 giugno dalle 18 alle 21 l’evento organizzato da CESEA

VALMADRERA – Una serata all’insegna della convivialità, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18 alle 21, il Parco di Parè ospiterà la prima edizione dello “Sbaglia Fest”, iniziativa promossa da CESEA, il Servizio socio-occupazionale nato nel 1999 nel Comune di Lecco e oggi attivo in tutta la provincia.

L’evento è stato pensato per celebrare l’arrivo dell’estate e per ringraziare tutti i cittadini, i volontari e gli amici che negli anni hanno sostenuto le attività del servizio. La partecipazione sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Il nome della manifestazione richiama “Lo sbagliato”, la linea di prodotti solidali realizzata da CESEA, che comprende succhi di frutta, marmellate, composte e altre produzioni ottenute dalla lavorazione della frutta coltivata nel grande frutteto del servizio, situato nel rione lecchese di Bonacina.

Dietro questa scelta c’è un significato preciso: valorizzare ciò che a prima vista può sembrare “sbagliato” o privo di prospettive, trasformandolo invece in una risorsa capace di generare valore e nuove opportunità. Un principio che rappresenta da sempre la filosofia di CESEA e il suo impegno nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

La scelta di organizzare la prima edizione dello “Sbaglia Fest” a Valmadrera non è casuale. Negli ultimi anni il servizio ha infatti avviato nuove collaborazioni con diverse amministrazioni comunali del territorio. Proprio a Valmadrera CESEA è impegnata nella manutenzione di alcune aree verdi cittadine, tra cui lo stesso Parco di Parè che farà da cornice alla manifestazione.

La festa sarà anche un’occasione per far conoscere più da vicino le attività del servizio a chi ancora non ne conosce la realtà. Gli organizzatori annunciano inoltre una sorpresa dedicata a chi porterà all’evento un amico che non ha mai avuto contatti con CESEA.

Durante la serata sarà possibile degustare cocktail analcolici preparati con i succhi prodotti dal servizio e partecipare a un aperitivo a offerta libera. Il ricavato contribuirà a sostenere i progetti sociali promossi da CESEA sul territorio.

In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà presso la sede principale di CESEA a Lecco, in via dei Riccioli 21/A.