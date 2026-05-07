Valmadrera, al via i ripristini stradali dopo i lavori di teleriscaldamento e rete idrica

Interventi distribuiti tra giugno e agosto: rifacimenti completi e ripristini delle corsie interessate in diverse vie cittadine

Resta escluso, per ora, l’incrocio tra via Roma e via XXV Aprile, dove ad agosto sono previsti lavori alla rete fognaria

VALMADRERA – Con l’avvicinarsi della stagione estiva prenderanno il via a Valmadrera i lavori di ripristino del manto stradale nelle aree interessate negli ultimi mesi dai cantieri legati al teleriscaldamento e alla rete idrica.

L’amministrazione comunale ha definito un cronoprogramma che distribuirà gli interventi tra i mesi di giugno, luglio e agosto, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione e completare le opere entro la fine dell’estate.

Nel primo blocco di interventi, previsto tra giugno e luglio, saranno interessate diverse strade cittadine. In via Magistris, nella zona adiacente alla RSA Opera Pia Magistris, è previsto un ripristino completo della carreggiata. Rifacimento integrale anche per via Gavazzi e via don Abbondio. In altre arterie, invece, gli interventi riguarderanno soltanto la corsia coinvolta dai lavori precedenti: è il caso di via don Rodrigo, via Bovara e via I Maggio.

La seconda fase, programmata tra luglio e agosto, interesserà altre vie della città. In via XXV Aprile sarà effettuato un rifacimento completo nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trieste e quello con via Verdi. Ripristino integrale previsto anche per viale Promessi Sposi, dalla nuova rotonda della zona ex Calvasina fino all’intersezione con via don Abbondio, oltre che per via Innominato e via Renzo e Lucia.

Resta invece esclusa, almeno in questa fase, l’area dell’incrocio tra via Roma e via XXV Aprile, comprese le zone immediatamente limitrofe. In quel punto, infatti, nel mese di agosto è previsto un intervento di Lario Reti Holding sulla rete fognaria. La scelta di concentrare i lavori nel periodo estivo è stata adottata per limitare gli impatti sulla viabilità cittadina. I ripristini definitivi della pavimentazione in quell’area saranno quindi eseguiti successivamente.

Il Comune fa sapere che, in prossimità dell’avvio ufficiale dei cantieri, verrà predisposta apposita segnaletica temporanea per regolare il traffico e gestire la mobilità locale durante le diverse fasi degli interventi.