Valmadrera. Grande partecipazione a “Massy nel cuore”, in ricordo di Massimo Dell’Oro

La Polisportiva Valmadrera ha ricordato Massimo Dell’Oro con sport, musica e momenti di forte emozione

Dodici squadre hanno partecipato al torneo di calcio a 7 insieme ai figli Davide e Alessandro

VALMADRERA – Tante persone hanno partecipato ieri pomeriggio, sabato 23 maggio, al primo evento “Massy nel Cuore”, organizzato all’oratorio dalla Polisportiva Valmadrera per ricordare Massimo Dell’Oro, scomparso alla fine dello scorso ottobre.

La splendida giornata di sole ha favorito la riuscita della manifestazione, iniziata alle 14.30 con il torneo amatoriale di calcio a 7 che ha coinvolto dodici squadre. Tra i partecipanti anche i figli di Massimo, Davide e Alessandro.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra “Celta Vino”, nella quale giocava Alessandro, che in finale ha superato “Birrareal”. Sul podio anche i “Valmadrera Boys”, vincitori contro il “Wak Team”.

Tra le squadre presenti anche quella del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valmadrera, colleghi di Massimo Dell’Oro, e “A tutta birra 2006”, formazione composta dai ragazzi allenati in passato da Massimo insieme a Diego Enchisi e Mauro Ferretti.

Particolarmente emozionante il minuto di silenzio delle 17, vissuto sul campo da tutte le squadre alla presenza del sindaco Cesare Colombo e della vicesindaco Raffaella Brioni. Al termine, un lungo applauso e la sirena dei Vigili del Fuoco hanno accompagnato la consegna di un mazzo di fiori da parte del presidente della Polisportiva Valmadrera Alberto De Pellegrin a Samantha, moglie di Massimo.

La giornata è poi proseguita con le premiazioni finali, i ringraziamenti di Samantha per l’affetto ricevuto e il “terzo tempo” tra ristoro, musica e momenti di condivisione tra i presenti.