Valmadrera, il Cammino di Santiago conquista UNI3: Giuditta Scola racconta il viaggio

Il secondo appuntamento della rassegna 2026/27 ha accompagnato il pubblico lungo il Cammino Francese

L’11 novembre la professoressa Laura Polo D’Ambrosio parlerà di Ennio Morlotti

VALMADRERA – Il viaggio come scoperta, ricerca interiore e occasione di incontro. È stato questo il filo conduttore del secondo appuntamento della rassegna 2026/27 di UNI3 – Università della Terza Età di Valmadrera, che mercoledì 28 ottobre si è svolto al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. Protagonista dell’incontro, dal titolo “A Santiago qualcuno mi attende”, è stata Giuditta Scola, appassionata di fotografia e montagna, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta del Cammino di Santiago di Compostela attraverso immagini, racconti e ricordi personali.

Ad aprire il pomeriggio, l’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, che ha rivolto un commosso ricordo ad Attilia Dell’Oro, recentemente scomparsa. Storica figura del volontariato valmadrerese e persona molto apprezzata dalla comunità, è stata ricordata con un lungo applauso da parte dei presenti.

Nel corso dell’incontro, Scola ha raccontato come l’amore per la natura e per la fotografia l’abbia portata, nel tempo, a scoprire il fascino del pellegrinaggio. Camminare è diventato così un modo per osservare nuovi paesaggi, cogliere la bellezza dei luoghi e vivere un’esperienza capace di andare oltre la semplice dimensione del viaggio, trasformandosi in un percorso di ricerca e crescita personale.

Al centro del racconto il Cammino Francese, definito dalla relatrice semplicemente “Il Cammino”, uno degli itinerari più conosciuti del pellegrinaggio verso Santiago di Compostela. Attraverso le fotografie scattate lungo il percorso, tra Galizia, Navarra, La Rioja e Castiglia e León, il pubblico ha potuto ripercorrere paesaggi, incontri e momenti significativi dell’esperienza.

Non soltanto immagini di luoghi suggestivi, ma anche il racconto delle emozioni vissute lungo la strada. Scola ha condiviso il valore dei momenti di solitudine e riflessione, alternati alle occasioni di condivisione e festeggiamento con le persone incontrate durante il cammino. Un’esperienza che ha offerto ai presenti spunti per riflettere sul significato del viaggio e su come ogni passo possa diventare un’opportunità di arricchimento personale.

Anche questo secondo appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Al termine della presentazione, il numeroso pubblico ha rivolto domande alla relatrice, che si è resa disponibile ad approfondire i temi affrontati e a rispondere alle curiosità dei partecipanti.

La rassegna UNI3 proseguirà mercoledì 11 novembre alle 15, sempre al Centro Culturale Fatebenefratelli, con la professoressa Laura Polo D’Ambrosio e l’incontro “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco? Riflessioni sulla mostra alla Galleria Bellinzona”. L’appuntamento sarà anche preparatorio alla visita alla Galleria Bellinzona, in programma mercoledì 18 novembre, accompagnati dalla stessa docente in veste di guida. Durante l’incontro dell’11 novembre sarà possibile raccogliere le iscrizioni per la visita.

Al termine del pomeriggio, inoltre, i partecipanti potranno visitare la mostra artistica “Alone Together”, allestita nella Sala Esposizioni del Centro Culturale Fatebenefratelli, alla presenza delle artiste Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli.

La partecipazione agli incontri della rassegna è libera e gratuita.