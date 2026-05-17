Valmadrera, il CNGEI presente al Campo San Giorgio Regionale 2026

Il gruppo scout tra i 2.500 partecipanti all’evento di Villa Guardia: attività, servizio e condivisione sotto il motto “Insieme per essere costruttori di ponti”

Coinvolte tutte le fasce d’età del gruppo, dai Lupetti ai Senior, in un’esperienza di servizio e comunità

VALMADRERA – Anche il gruppo scout CNGEI di Valmadrera ha partecipato al Campo San Giorgio Regionale 2026, che nel fine settimana del primo maggio ha riunito circa 2.500 scout provenienti da tutta la Lombardia nel comune di Villa Guardia (Como).

L’evento, organizzato sotto la guida del commissario regionale Gianpino Vendola e del capo campo Michele Cairoli, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e formazione, accomunata dal messaggio “Insieme per essere costruttori di ponti”, simbolo di collaborazione e crescita condivisa.

Il gruppo di Valmadrera ha coinvolto tutte le fasce d’età del CNGEI: i Lupetti (8-12 anni) hanno vissuto le attività educative dormendo presso le scuole del paese ospitante; gli Esploratori (12-16 anni) hanno campeggiato al ranch Gaudenzia; i Rover (16-19 anni) hanno svolto uscite sul territorio circostante; mentre i Senior (19-99 anni) hanno contribuito attivamente con il servizio all’organizzazione dell’evento.

Il momento culminante si è svolto nella serata di sabato nel parco della villa comunale di Villa Guardia, con una grande festa collettiva che ha riunito tutti i partecipanti.

Il gruppo CNGEI Valmadrera sarà inoltre presente con uno spazio informativo e attività alla manifestazione “Portami al Lago”, in programma il 23 e 24 maggio a Parè (Valmadrera), per far conoscere da vicino le attività scout a famiglie, bambini e adulti interessati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del gruppo o le pagine social dedicate.