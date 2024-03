Valmadrera, il report della Protezione Civile: “Un anno intenso”

Tante le attività svolte dai volontari sia operative che di formazione

I ringraziamenti del sindaco Rusconi: “Il vostro lavoro sempre più importante e necessario per le diverse emergenze”

VALMADRERA – Un anno intenso per i volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale di Valmadrera che hanno presentato il report dell’attività svolta nel 2023.

A livello comunale tra i diversi interventi si segnala il completamento dei lavori di manutenzione ambientale sul Torrente Toscio con la pulizia dell’alveo avvenuta il 27-28 gennaio 2023.

Alla normale attività di presidio e monitoraggio sul territorio comunale, sono da segnalare 11 richieste di allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti e 1 richiesta di allerta rossa rischio idrogeologico, durante le quali è stato predisposto il pronto intervento per il monitoraggio sui torrenti che attraversano il territorio comunale. Nelle giornate del 21 gennaio – 11 febbraio – 4 marzo è stato effettuato il rilievo dell’alveo dei torrenti per verificarne lo stato di evoluzione morfologico (dissesti, escavazioni, stato opere d’arte).

Nei giorni 13 e 14 maggio 2023, 8 volontari del Gruppo di Valmadrera hanno partecipato all’esercitazione provinciale “On the Road” organizzata dalla Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, attuata sull’intero territorio provinciale. Le attività esercitative sono state suddivise in 6 scenari, distribuiti sul territorio provinciale e coordinate dal centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate. I volontari sono stati attivati per allenarsi nel dare pronta risposta in caso di evento che possa avere ricadute importanti anche sulla viabilità locale, creando forti disagi alla popolazione residente, al passaggio dei mezzi di soccorso e alle persone in viaggio.

Due volontari del Gruppo di Valmadrera hanno inoltre partecipato alla Missione 3 del Centro Coordinamento Volontariato di Lecco dal 28 Maggio al 1 Giugno, in soccorso alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione.

Ricordato poi il presidio a manifestazioni ed eventi sul territorio. Lo scorso 10 ottobre inoltre il Gruppo di Protezione Civile ha eletto il nuovo direttivo: coordinatore Alex Talamona, vice coordinatore è Pantaleone Mazzitelli. Il nuovo consiglio direttivo è formato da Francesco Barbuto, Antonella Bonaiti, Fabiano Fulco, Claudio Mastropaolo, Moreno Piffari, Roberto Rizzuti.

“A nome di tutta la Comunità ringrazio di cuore la nostra Protezione Civile per l’attività svolta e per una forma di volontariato sempre più necessaria per le diverse emergenze” il commento del sindaco Antonio Rusconi.