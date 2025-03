Valmadrera. “Il vento della memoria semina giustizia”, gli studenti ricordano le vittime delle mafie

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Il grigio della mafia, cupo e soffocante, è stato contrastato dalle parole colorate appese e lette dagli studenti

VALMADRERA – Il 21 marzo 2025, in occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il parco di Via Leopardi a Valmadrera si è trasformato in un luogo di profonda riflessione e consapevolezza.

Davanti a un’opera dai toni grigi, simbolo dell’oppressione e della mentalità mafiosa, gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera hanno dato vita a un momento solenne, aperto anche alla cittadinanza. Il grigio della mafia, cupo e soffocante, è stato contrastato dalle parole colorate appese e lette dagli studenti, segno di speranza e impegno, perché è proprio dalle scuole che nasce la lotta contro la mafia.

A fianco di coloro che hanno scelto di lottare per la legalità e la giustizia, una moltitudine di sagome senza volto: simboli delle tante vite spezzate dalla criminalità organizzata. Ricordarli uno per uno significa non lasciarli sprofondare nell’oblio, non permettere che muoiano una seconda volta nell’indifferenza.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della memoria come strumento di giustizia. L’Assessore all’Istruzione Raffaella Brioni ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che pongono al centro della formazione dei ragazzi la consapevolezza e la responsabilità civile.

