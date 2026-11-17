Il fabbricato si sviluppa su due piani abitabili e sottotetto

Le offerte dovranno essere presentate entro mezzogiorno del 17 dicembre

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile situato in via del Portico 10, nel nucleo di antica formazione del paese. La base d’asta è fissata a 76mila euro e la vendita riguarda l’intera proprietà del fabbricato, attraverso un unico lotto.

L’edificio è costituito da una piccola corte di vecchio nucleo che si sviluppa su due piani abitabili, oltre al sottotetto. Al piano terra si trovano la corte comune, due cucine, un tinello, i servizi e alcuni locali accessori. Il primo piano comprende invece una terrazza, una cucina, le camere e il bagno, mentre al secondo piano sono presenti i sottotetti e un ulteriore terrazzo. L’immobile è attualmente libero e si trova in uno stato di conservazione giudicato mediocre.

Il bene è pervenuto al patrimonio comunale attraverso un lascito testamentario ed è stato inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Insieme alla quota di proprietà del Comune sarà ceduta anche quella privata: l’aggiudicatario acquisirà quindi l’intero immobile.

Per partecipare all’asta è necessario presentare un’offerta superiore alla base di 76mila euro e versare un deposito di garanzia di 7.600 euro. Le offerte dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Roma 31, entro le ore 12 di giovedì 17 dicembre 2026.

L’apertura delle buste è prevista in seduta pubblica venerdì 18 dicembre alle 10, nella sede comunale.

L’avviso integrale, con i moduli per la partecipazione, la documentazione fotografica e catastale e la perizia di stima, è disponibile sul sito istituzionale www.comune.valmadrera.lc.it. Per visitare l’immobile è possibile fissare un appuntamento contattando l’Area Edilizia Privata – Urbanistica ai numeri 0341 205258 o 0341 205234.