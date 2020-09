Valmadrera inaugura a Paré il viale Cardinal Carlo Maria Martini

Dedicata al cardinal Carlo Maria Martini il viale accanto alla Casa degli Amici di Paré

Taglio del nastro con il sindaco Antonio Rusconi: “Dal cardinale l’invito a riconoscere il tempo che viviamo”

VALMADRERA — “La scelta del nome, più o meno noto, poi è fare memoria, ricordare con uno scopo: la scelta unanime della Giunta, il consenso dei capigruppo sulla figura del cardinal Carlo Maria Martini è un invito a riconoscere nel tempo che viviamo, parole, valori, riflessioni, che continuano a interrogarci”, così il sindaco Antonio Rusconi, ieri sabato 26 settembre, ha intitolato il viale che percorre dalla Casetta degli Amici di Parè a pochi metri da dove è nato monsignor Bernando Citterio, vescovo Ausiliare di Martini.

La manifestazione era stata preceduta dalla Santa Messa presieduta da monsignor. Erminio De Scalzi con i Parroci di Valmadrera e Malgrate don Isidoro e don Andrea, don Tommaso e don Egidio Casalone. La cerimonia ha visto gli interventi di monsignor de Scalzi che ha ricordato la figura di Martini anzitutto come grande uomo di profonda religiosità, la sua entrata in Duomo a piedi in mezzo alla città con in mano il Vangelo segno che quello doveva essere il suo compito.

A seguire Giovanni Facchini Martini, nipote del cardinale, che ha ringraziato a nome della famiglia e della Fondazione e ha ricordato come per i familiari sia bello che venga ricordato l’insegnamento del Cardinale . Poi i tagli dei nastri del viale e del nuovo parco.