Valmadrera, installati due nuovi giochi per i bambini delle scuole dell’infanzia Paolo VI e Collodi

I lavori si sono conclusi lo scorso giovedì

L’Amministrazione, in accordo con la Dirigenza Scolastica, ha provveduto alla sostituzione delle strutture giochi in legno esistenti, ormai obsolete

VALMADRERA – Dei nuovi giochi sono stati installati nei giardini delle scuole dell’Infanzia Paolo VI di via Casnedi e C. Collodi di via Bovara, a Valmadrera.

“Sono stati ultimati, nella giornata di giovedì 27 marzo, gli interventi per la fornitura e messa in opera di nuove strutture gioco per i bambini presso i giardini delle due Scuole dell’Infanzia – spiega la giunta comunale -. L’Amministrazione, in accordo con la Dirigenza Scolastica, ha provveduto alla sostituzione delle strutture giochi in legno esistenti, ormai obsolete, presenti in entrambi i plessi scolastici”.

Presso la scuola di via Bovara è stata posata una nuova struttura giochi realizzata con strutture in tubo d’acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, con una combinazione gioco formata da due torri quadrate con tetto e piattaforma, una torre quadrata senza tetto, un tunnel di collegamento tra le torri, uno scivolo lineare in acciaio inox, una parte climber con appigli. Per la combinazione in parola è stata tenuta buona la pavimentazione antitrauma in colato esistente, in quanto ancora in ottime condizioni.

Alla scuola di via Casnedi è stata posata una nuova struttura giochi realizzata con strutture in tubo d’acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, con una combinazione gioco formata da quattro torri quadrate ( di cui due con tetto) e piattaforme con altezza variabile, una risalita climber con appigli, una pertica dei pompieri, un ponte fisso, un tunnel di collegamento tra le torri, due scivoli aperti in polietilene. Inoltre per questa struttura è stata prevista la posa della nuova pavimentazione antitrauma con piastre, secondo la normativa di legge vigente in materia.