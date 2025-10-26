Valmadrera, la cooperativa Dimensione Lavoro festeggia i 40 anni di fondazione

La festa è stata un grande grazie ai fondatori, a cominciare da Giovanni De Matthaes

VALMADRERA – Si sono ritrovati in tanti sabato 25 ottobre nella sede di Valmadrera per festeggiare i quaranta anni della cooperativa Dimensione Lavoro nata per iniziativa di alcuni amici di Malgrate che come aiuto a giovani disoccupati hanno voluto “ offrire una possibilità a chi, più svantaggiato dalla vita, non ne aveva più”, come ha sottolineato sua eminenza Cardinale Angelo Scola nel suo caloroso messaggio.

La festa, quindi, è stata un grande grazie ai fondatori, a cominciare da Giovanni De Matthaes che ha ricordato come tutto iniziò con alcuni giovani dopo la recita di un Padre Nostro e tutto si avviò senza grandi risorse ma con grande fiducia nella provvidenza. Doverosa gratitudine è stata rivolta anche all’Amministrazione Comunale di Valmadrera per il costante e generoso sostegno.

Durante la celebrazione eucaristica presieduta da don Isidoro Crepaldi parroco di Valmadrera e concelebrata assieme a due amici storici della cooperativa, Frate Sergio e Frate Beppe, è stata evidenziata l’importanza del lavoro e anche della fatica per costruire una personalità umana matura al di là dei limiti e delle circostanze.

Al di là del festoso ricordo è stata l’occasione per “provare ad immaginare il futuro ed anticiparne le sfide dopo il traguardo dei quaranta anni”, ha detto il presidente Giancarlo Pozzi.

Una delle principali sfide è quella di contribuire all’economia sociale territoriale implementando i rapporti con il mondo produttivo e con le Istituzioni pubbliche. Con l’auspicio di poter acquisire non solo piccoli lavori ma commesse di lavoro con marginalità tale da garantire l’equilibrio finanziario per il prosieguo dell’attività. I festeggiamenti si concluderanno giovedì 30 ottobre alle ore 20.45 con lo spettacolo teatrale “NON LAVORARE STANCA” presso il teatro Invito di Lecco.