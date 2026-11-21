Un dolce Natale per sostenere i 500 giovani atleti della Polisportiva

Offerta di 10 euro per contribuire all’acquisto di materiale sportivo. Prenotazioni aperte, ritiro il 5 dicembre in oratorio e banchetto il giorno successivo in piazza Citterio

VALMADRERA – Torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia della Polisportiva Valmadrera con la vendita di panettoni e pandori. Un appuntamento che unisce le festività al sostegno dell’attività sportiva della società, che coinvolge oltre 500 atleti nelle discipline del calcio, della pallavolo e del basket.

Il ricavato dell’iniziativa contribuirà infatti all’acquisto di nuovo materiale sportivo per i ragazzi e i giovani che frequentano la Polisportiva.

Panettoni e pandori possono essere prenotati telefonando o inviando un messaggio WhatsApp a Michela al numero 340 7853667. Il ritiro è previsto per sabato 5 dicembre, dalle 10 alle 12, presso l’oratorio di via Bovara 11 a Valmadrera.

Nel fine settimana del 5 e 6 dicembre i volontari della società saranno inoltre presenti all’esterno delle chiese al termine delle celebrazioni eucaristiche. Domenica 6 dicembre, dalle 8 alle 12, sarà possibile trovare il banchetto anche in piazza Citterio.

L’offerta richiesta è di 10 euro. Un contributo che permetterà alla Polisportiva di continuare a investire nelle proprie attività e nei materiali necessari per gli oltre 500 atleti coinvolti.