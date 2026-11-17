Quattro servizi dalle 21 alle 3 sulla statale 639 e sulla provinciale 583

A dicembre verifiche anche nei locali con apparecchi da gioco

VALMADRERA – La sicurezza del territorio passa da una maggiore presenza degli agenti sulle strade, soprattutto nelle ore notturne e nei punti più esposti. La Giunta comunale di Valmadrera ha approvato l’adesione al progetto SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), promosso da Regione Lombardia, che finanzia servizi straordinari di controllo e prevenzione. Per la Polizia Locale si tratta del terzo finanziamento ottenuto per attività specificamente dedicate alla sicurezza.

Il progetto coinvolge il Comando Associato di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario, che serve un bacino di oltre 20mila abitanti, insieme al Comune di Lecco, capofila dell’iniziativa, ai Comuni di Merate, Oggiono e Annone di Brianza e alla Polizia Provinciale di Lecco.

La Regione coprirà interamente il costo delle ore straordinarie degli agenti, mettendo a disposizione complessivamente 2.650 euro: 2.150 euro saranno destinati ai servizi serali e notturni, mentre i restanti 500 euro finanzieranno i controlli sul gioco d’azzardo. Si tratta di risorse aggiuntive che consentiranno di intensificare la presenza sul territorio senza incidere sull’attività ordinaria del Comando.

Il programma prevede quattro serate di controlli, con turni dalle 21 alle 3. Gli agenti presidieranno la statale 639, nel tratto compreso tra Malgrate, Valmadrera e Civate, e la provinciale 583, in direzione di Oliveto Lario. Per le verifiche saranno impiegate due autovetture, telelaser ed etilometri.

L’attività avrà diversi obiettivi: contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, verificare l’utilizzo dei monopattini elettrici e prevenire comportamenti pericolosi. I controlli riguarderanno anche i luoghi di ritrovo serale e le aree considerate più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di droga, oltre alla prevenzione dei possibili reati predatori.

Accanto ai servizi notturni, il progetto introduce quest’anno una novità: nel mese di dicembre sono previsti controlli diurni dedicati alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Quattro agenti effettueranno verifiche negli esercizi pubblici dotati di apparecchi da gioco, per accertare l’eventuale presenza di minorenni, il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili e degli orari di utilizzo stabiliti dalle ordinanze.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Antonio Rusconi, che evidenzia l’importanza di rafforzare i controlli proprio nelle fasce orarie più delicate: “Con SMART la nostra Polizia Locale potrà essere presente sulle strade nelle notti del fine settimana, quando il rischio di incidenti legati ad alcol e droga è più alto”.

Un impegno aggiuntivo reso possibile dal finanziamento regionale, senza sottrarre risorse ai servizi quotidiani. “Le ore straordinarie sono pagate dalla Regione: questo ci permette di fare di più senza togliere risorse all’attività di tutti i giorni”, prosegue Rusconi, che richiama anche l’attenzione sul contrasto al gioco patologico: “Teniamo molto anche ai controlli sul gioco d’azzardo, perché la dipendenza dal gioco colpisce le famiglie in modo spesso silenzioso”.

L’assessore conclude ringraziando “Regione Lombardia, il Comune di Lecco e gli agenti del Comando associato, che in queste settimane garantiranno un impegno in più per tutto il territorio”.