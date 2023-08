Valmadrera. Predisposto il questionario P.E.B.A, per un paese più accessibile

I cittadini potranno segnalare barriere e ostacoli in paese, che impediscono l’accesso ai servizi pubblici

Possibilità di allegare fotografie o altro materiale utile alle proposte

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera cerca di rendere il paese ancora più accessibile con il Questionario P.E.B.A., attraverso cui i cittadini potranno fornire opinioni sullo stato d’accessibilità del Comune, e soprattutto segnalare le barriere presenti, ostacoli che impediscono o rendono difficile muoversi o accedere ai servizi.

L’Amministrazione confida nella partecipazione di tutta la cittadinanza, specialmente delle associazioni del territorio e delle categorie più sensibili alle tematiche affrontate (famiglie con bambini, anziani, persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, persone con disabilità, ma anche camminatori e ciclisti), ritenendo la collaborazione importante per raccogliere contributi e idee capaci di migliorare le strategie da adottare per progettare città più inclusive.

Semplice e deduttivo da compilare, con poche domande, spazio per suggerimenti, segnalazioni e consigli, offre la possibilità di allegare fotografie o altro materiale utile per veicolare le proposte. Tutte le segnalazioni ricevute saranno trattate in forma anonima e aggregata.

La predisposizione del questionario dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche quale strumento di pianificazione finalizzato a rendere accessibili a tutte le persone edifici pubblici, spazi urbani e trasporti.

Il Questionario si può trovare qui.