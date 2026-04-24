Valmadrera rinnova l’accordo con la Croce Rossa fino al 2029

Previsti trasporti socio-sanitari agevolati, servizi gratuiti per i più fragili e iniziative di prevenzione

Un impegno condiviso per servizi più accessibili e vicini ai cittadini

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha rinnovato la convenzione con la Croce Rossa Italiana – Comitato locale, con validità fino al 31 dicembre 2029.

L’accordo punta a potenziare i servizi assistenziali e di supporto rivolti ai cittadini e alle famiglie, con particolare attenzione alle esigenze sanitarie non in emergenza e alle persone più fragili.

Tra i principali interventi previsti, figura il trasporto sociale e socio-sanitario a tariffe agevolate per i residenti che devono effettuare visite, accertamenti o pre-ricoveri. Il costo sarà di 37,84 euro per i primi 15 chilometri, con un’aggiunta di 0,36 euro per ogni chilometro successivo. La differenza rispetto alla tariffa regionale, pari a 63,07 euro, sarà coperta in parte dal Comune e in parte dal Comitato locale della Croce Rossa, per un impegno massimo annuo dell’ente pari a 8.820 euro.

La convenzione prevede inoltre dieci trasporti gratuiti all’anno destinati agli utenti seguiti dai servizi sociali, per accompagnamenti urgenti verso strutture ospedaliere.

Un ulteriore servizio riguarda il trasporto di test diagnostici per gli ospiti della RSA “Opera Pia Magistris”, sostenuto dal Comune con un contributo annuo di 1.500 euro.

Sul fronte degli eventi pubblici, il Comitato garantirà otto interventi all’anno di assistenza sanitaria, ciascuno della durata di quattro ore, con una tariffa agevolata di 80 euro per manifestazione. Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere concordati con una tariffa minima di 200 euro.

Non mancherà anche un’attenzione alla prevenzione: sono infatti previsti quattro incontri formativi, informativi o tecnico-pratici su tematiche sanitarie, aperti alla cittadinanza.

La collaborazione tra il Comune e la Croce Rossa Italiana Comitato di Valmadrera si conferma così un punto di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di garantire servizi concreti, accessibili e sempre più vicini ai bisogni della comunità.