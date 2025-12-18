Valmadrera: sabato l’inaugurazione del Presepe a San Martino

L’inaugurazione del presepe si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 9:15

La mostra “Presepi e Arte” si terrà dal 10 al 18 gennaio 2026

VALMADRERA – Nell’ambito della rassegna “Natale Insieme” di Valmadrera, la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Comune di Valmadrera, in collaborazione con la Pro Loco e i volontari, invitano la cittadinanza all’inaugurazione del Presepe del Santuario della Madonna di San Martino, che si terrà sabato 20 dicembre. Il presepe rimarrà esposto presso il Santuario fino al 18 gennaio.

Inoltre, dal 10 al 18 gennaio 2026 si terrà la mostra “Presepi e Arte” presso la Sala Esposizioni dello Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli. La mostra mira a valorizzare la tradizione del presepe e la creatività artistica dei cittadini attraverso la realizzazione e l’esposizione di presepi artigianali.

Sulla homepage del sito comunale sono disponibili l’avviso e la scheda di iscrizione per chi desidera esporre il proprio presepe. L’iscrizione è gratuita e la scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al seguente indirizzo: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it.