Valmadrera. Secondo appuntamento con la rassegna “Raccontami la montagna”

Domenica 12 luglio torna la rassegna letteraria: protagonista la Libreria Volante con letture animate per bambini

L’evento si terrà presso il rifugio SEV nell’ambito della giornata “Assalto ai Corni”

VALMADRERA – Prosegue la terza edizione di “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne“, la rassegna letteraria promossa dalla Città di Valmadrera insieme alla Biblioteca Comunale, dalla Libreria Volante di Lecco, dal CAI Valmadrera, dalla SEV, dall’OSA e dalla Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona, e con il contributo della BCC Valle del Lambro.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 12 luglio alle ore 14.00, nell’ambito della giornata “Assalto ai Corni”, presso il Rifugio SEV a Pianezzo, uno dei luoghi simbolo dell’escursionismo del Triangolo Lariano.

Protagonista dell’incontro sarà Serena Casini della Libreria Volante, che proporrà letture animate per bambini, un momento dedicato alle famiglie e ai più piccoli per avvicinarsi ai libri attraverso il gioco, la voce e l’immaginazione. Un’attività che conferma la volontà della rassegna di portare la letteratura nei luoghi che raccontano l’identità del territorio, creando occasioni di incontro tra natura, cultura e comunità.

Per raggiungere il rifugio è possibile seguire le indicazioni presenti sul sito della SEV: https://rifugiosev.it/. Si suggerisce di partire da Valbrona, lasciando l’auto alla stanga di Oneda (nel navigatore inserire via Ziniga) e proseguire a piedi per circa un’ora lungo la strada sterrata in buone condizioni. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.