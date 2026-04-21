Valmadrera, serata con ResQ: proiezione del docufilm “Ashes of Moria”

Incontro al Centro Culturale Fatebenefratelli con il regista Davide Marchesi: testimonianze dal campo profughi di Lesbo e dibattito con il pubblico

Appuntamento giovedì 24 aprile alle ore 20:45

VALMADRERA – Una serata dedicata al tema delle migrazioni e delle condizioni dei rifugiati nel Mediterraneo è in programma a Valmadrera giovedì 24 aprile alle ore 20:45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

L’iniziativa è organizzata dall’Equipaggio di Terra di Valmadrera di ResQ – People Saving People, ONG italiana attiva nel soccorso in mare, in collaborazione con il Centro Farmaceutico Missionario e con il patrocinio del Comune di Valmadrera.

Al centro della serata la proiezione del docufilm “Ashes of Moria (Le ceneri di Moria)”, diretto da Davide Marchesi e prodotto da Colorefilm, con distribuzione di Altreconomia. Il film racconta la realtà del campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo, uno dei più grandi centri di accoglienza per migranti in Europa, divenuto simbolo di sovraffollamento e condizioni di forte precarietà.

Attraverso testimonianze dirette, il documentario dà voce ai migranti che hanno vissuto nel campo, restituendo un quadro fatto di difficoltà, attese e fragilità umane. Un racconto che alterna momenti drammatici e storie personali, con l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica sulle condizioni delle persone in movimento lungo le rotte migratorie.

Al termine della proiezione è previsto un incontro pubblico con il regista Davide Marchesi e alcuni protagonisti del film, per un momento di dialogo e approfondimento con la cittadinanza.

La serata sarà preceduta da un apericena a offerta libera curato dalla cooperativa “Idee in fuga”, attraverso il progetto “Fuga di sapori Bakery”, che propone prodotti realizzati da detenuti delle case circondariali alessandrine.

Negli spazi del centro culturale sarà inoltre visitabile la mostra fotografica “Diario di bordo”, realizzata da Francesco Bertelè con immagini delle attività di ResQ – People Saving People.

ResQ Diario di Bordo

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dall’equipaggio di terra di Valmadrera, con l’obiettivo di stimolare il confronto pubblico sul tema delle migrazioni e delle politiche di accoglienza in Europa.