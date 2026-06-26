Valmadrera, si conclude il progetto “Attività creative” a Villa Ciceri: tanti cittadini coinvolti

Laboratori, uscite, musica e momenti di socializzazione hanno animato per mesi la struttura
L’iniziativa promossa dall’assessorato ai Servizi alla Persona
VALMADRERA – Si è concluso con il laboratorio di martedì 23 giugno il progetto “Attività creative in Villa Ciceri”, promosso dall’assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Valmadrera, guidato da Rita Bosisio, e coordinato dall’operatrice Serena Canali.
L’iniziativa ha proposto nel corso dei mesi numerose attività dedicate ai frequentatori della struttura, con l’obiettivo di favorire socializzazione, inclusione e benessere attraverso momenti di incontro e condivisione.
Il programma ha spaziato dai laboratori creativi alle sedute di psicomotricità, passando per feste danzanti, uscite sul territorio, pizzate e altre occasioni ricreative che hanno visto una partecipazione numerosa da parte dei cittadini.
L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto: la psicomotricista Alice Colombelli, Valentina Brambilla, gli artisti Gloria Bracho, Peppino Boccardo, Carmine Elia e Raffaele Cordaro, il duo musicale “I Ciapanò”, composto da Carlo Locatelli e Angelo Cagliani, Francesco Battaglia, Cascina don Guanella, il Salumificio Butti e la Banca del Tempo.
Secondo il Comune, la partecipazione registrata durante l’intero percorso conferma il valore di iniziative capaci di creare relazioni e occasioni di aggregazione, consolidando Villa Ciceri come uno dei punti di riferimento della vita sociale della comunità valmadrerese.
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