Valmadrera si conferma “comunità amica” delle persone con Alzheimer

Il Polo Lago propone eventi dedicati al mese dell’Alzheimer e gruppi di supporto per famiglie

A partire dal 1° ottobre a Valmadrera, proiezioni, incontri ABC e un concerto a novembre

VALMADRERA – Il Polo Lago continua a promuovere iniziative dedicate alle persone con demenza e ai loro familiari, confermandosi come punto di riferimento per la cultura dell’inclusione e del supporto sul territorio.

In occasione del mese dell’Alzheimer, il 1° ottobre alle ore 15.00 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera è prevista la proiezione di un film dedicato alla tematica. A novembre, invece, sarà organizzato un concerto, probabilmente a Malgrate, per coinvolgere ulteriormente la comunità.

Parallelamente, prenderà il via un ciclo di incontri ABC, rivolto ai familiari di persone affette da demenza. Si tratta di un gruppo di autoaiuto, uno spazio di confronto e condivisione pensato per accompagnare i partecipanti a superare la sensazione di impotenza e diventare curanti esperti della parola. Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Culturale Fatebenefratelli il 24 settembre, l’8 e il 22 ottobre e il 5 novembre, dalle 14.30 alle 16.30.

Queste attività rientrano nel progetto “Lago – intrecciare relazioni generative per l’anziano”, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e realizzato da l’Arcobaleno Cooperativa Sociale in collaborazione con i Comuni del Polo Territoriale Lago, Impresa Sociale Consorzio Girasole, Società Cooperativa Sociale Sineresi, Consorzio Consolida di Lecco e Società Cooperativa Sociale Due Mani.

Il Polo Lago, riconosciuto a livello nazionale come “Comunità Amica delle persone con Demenza”, conferma così il suo impegno nella costruzione di contesti più accoglienti, consapevoli e solidali per chi vive con demenza e per i loro familiari.