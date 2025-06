A Civate è tutto pronto per la Festa patronale di San Vito

In programma anche una Color Run e il concerto de “I Tazmania”

Tre giorni di festa dal 13 al 15 giugno organizzati da Comune, Parrocchia e le associazioni civatesi

CIVATE – Piazza Antichi Padri è pronta a tornare a pulsare di vita e sorrisi con la Festa Patronale di San Vito a Civate, una tre giorni di eventi che rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno. Organizzata dal Comune e dalla Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, con la preziosa collaborazione delle Associazioni Civatesi, la manifestazione conferma anche quest’anno la sua formula tradizionale, capace di unire tutte le generazioni nel segno della condivisione.

Dal 13 al 15 giugno, il centro del paese si trasformerà in un luogo di festa, con appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli. “La Festa Patronale è l’occasione per valorizzare il lavoro delle tante Associazioni Civatesi e per dare risalto all’importanza dell’essere comunità a Civate”, sottolineano gli organizzatori. E sarà proprio la comunità, con la sua energia e il suo entusiasmo, la vera protagonista.

Il via venerdì 13 giugno, quando alle 18.30 si alzerà il sipario con l’apertura dei giochi gonfiabili per i più piccoli. Dalle 19.00 si accenderanno i fornelli per la cucina, mentre alle 21.00 toccherà al celebre DJ Fargetta animare la serata con musica e ritmo. E come da tradizione, alle 23.00, spazio alla “spaghettata aglio, olio e peperoncino”, un classico momento conviviale tutto da gustare sotto le stelle.

Il sabato 14 sarà all’insegna del movimento e della musica live. Alle 18.15 prenderà il via la Color Run, la corsa colorata che negli anni ha conquistato sempre più partecipanti, con due percorsi disponibili – da 5 km e da 2 km – e il ritrovo fissato per le 17.45 presso il parcheggio del Centro Sportivo Baselone. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 9 giugno tramite QR code. A seguire, ancora giochi per bambini e cucina aperta, fino all’appuntamento delle 21.00 con il concerto de “I Tazmania”, sostenuto dall’Avis, che promette energia e buona musica per tutti.

Domenica 15 giugno, spazio alla spiritualità e alla tradizione. Alle 11.00, nella Chiesa Parrocchiale, si terrà la messa solenne accompagnata dall’esecuzione della Missa Brevis in Do maggiore di Charles Gounod, eseguita dalla Corale San Pietro al Monte e dal Quintetto Spirabilia. Al termine, sul sagrato, la tradizionale Offerta del Lume sarà seguita da un momento musicale a cura del Corpo Musicale di Civate.

A mezzogiorno e mezzo, tutti a tavola in oratorio per il pranzo comunitario, aperto a tutta la cittadinanza e organizzato insieme alle associazioni. Il menù prevede risotto al radicchio e salsiccia, porchetta o roast beef con patate al forno. Il costo è di 15 euro (bevande escluse), con prenotazione obbligatoria entro il 9 giugno ai numeri indicati. Nessun asporto, solo voglia di stare insieme. A chiudere la giornata, alle 17.00, i vespri.