A Civate entra in servizio l’agente di Polizia Locale Pietro Arnone

Il sindaco Angelo Isella dà il benvenuto al nuovo agente

Pietro Arnone affiancherà il collega Marco Rusconi

CIVATE – Il sindaco di Civate, Angelo Isella, ha presentato il nuovo agente di Polizia Locale, Pietro Arnone, in servizio da lunedì 2 dicembre. L’agente Arnone affiancherà il collega Marco Rusconi. Entrambi gli agenti hanno come referente il comandante intercomunale Danilo Bolis, responsabile dell’Area Polizia Locale e Sicurezza dal 2016 (anno della convenzione tra il comune di Civate e il comune di Galbiate per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale). “Do il benvenuto all’agente Arnone e auguro buon lavoro”.