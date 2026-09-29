A Civate il Movimento Apostolico Ciechi in festa con “Gabriele e i suoi amici”

Domenica scorsa un importante momento di condivisione e di pura allegria

Attraverso la musica e le canzoni sono stati rievocati ricordi, emozioni, malinconie e divertimenti

CIVATE – Domenica 27 settembre, con un clima ancora estivo, il gruppo di Lecco del Movimento Apostolico Ciechi (MAC), con gli ospiti, i parenti e gli amici si è ritrovato alla Casa del cieco di Civate per un pomeriggio è festoso. A rallegrarlo sono stati “Gabriele e i suoi amici”, che, rispettando una ormai lunga tradizione, hanno intrattenuto i presenti, con le note di brani di vario genere rievocano ricordi, emozioni, malinconie e divertimenti, particolarmente felice don Pierantonio Larmi, sempre presente, che con orgoglio indossa l’inseparabile cappello d’alpino.

Gabriele Bolis, Dario Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini hanno coinvolto il pubblico con le loro esecuzioni e la simpatia che da sempre li contraddistingue. Grazia Seva, da tempo figura di spicco del Movimento, ha citato con passione le parole, che ci ha lasciato in eredità un grande musicista quale Ezio Bosso: “Fin quando vi saranno persone che esprimono la bellezza attraverso l’arte dei suoni, si potrà dire che Dio non si sia stancato dell’essere umano. La musica è una necessità biologica, una forma di cura comunitaria, un modo per ricordarci la nostra natura umana”.

Il Movimento Apostolico Ciechi (MAC) è una realtà ecclesiale laicale, costituita da persone sia vedenti, sia con disabilità visiva, che ha come scopo la formazione cristiana, l’inclusione delle persone che vivono la disabilità, il vivere l’universalità della chiesa, promuovendo progetti nei paesi del sud del mondo. Il gruppo lecchese del M.A.C., di cui è presidente Francesco Annoni, nel nostro territorio rivolge un’attenzione particolare alle persone che vivono presso la casa del cieco, che porta il nome di mons. Edoardo Gilardi, il suo fondatore, ricordando i loro compleanni e organizzando momenti di condivisione e di pura allegria.