A San Pietro al Monte piantato un ulivo in memoria del giovane Chetra Sponsiello

Il momento di raccoglimento questa mattina, sabato, a Civate prima della salita al monte

Don Gianni: “Camminiamo verso una meta, ma soprattutto camminiamo verso qualcuno”

CIVATE – Un breve momento di raccoglimento, una preghiera e poi la salita verso San Pietro al Monte sopra Civate dove è stato benedetto e piantato un ulivo in memoria del giovane civatese Chetra Sponsiello, scomparso lo scorso maggio all’età 22 anni, di vittima di un tragico incidente.

Amici e conoscenti hanno rinnovato questa mattina, sabato, l’appuntamento della scorsa settimana, cancellato per il maltempo, ritrovandosi in via del Pozzo a Civate, da dove sono partiti per raggiungere San Pietro al Monte.

“Camminiamo verso una meta, ma soprattutto camminiamo verso qualcuno – ha detto ai presenti don Gianni de Micheli – Il Signore in questo nostro cammino e in tutto ciò che facciamo, viviamo, sperimentiamo ci accompagna e ci aiuta a gustare l’incontro con la sua gioia”. Poi la preghiera, Gloria al Padre, e la salita verso San Pietro al Monte dove è stato piantato un ulivo in memoria dell’amico scomparso.

Presenti anche il sindaco di Civate Angelo Isella e l’assessore alle Politiche Giovanili Ilaria Rocco.